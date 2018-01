L’envoyé personnel du sg de l’onu pour le Sahara Occidental reçoit le président sahraoui

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a été reçu jeudi par l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler, à Berlin, en Allemagne, indiquent des sources médiatiques sahraouies.

Le Président sahraoui avait reçu une invitation de M. Kohler pour mener des consultations bilatérales dans le cadre de sa mission en tant qu'envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara Occidental, qui devraient le réunir avec les deux parties au conflit, le Front Polisario et le royaume du Maroc, ainsi que les deux pays observateurs, l'Algérie et la Mauritanie. Ces consultations s'inscrivent dans le cadre de l'application des résolutions du Conseil de sécurité et des efforts des Nations unies en vue de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Le président sahraoui est accompagné d'une délégation importante, dont M. Khatri Addouh, membre du secrétariat national du Front Polisario et président du Conseil national sahraoui, M. M'Hamed Khaddad, membre du secrétariat national du Front Polisario et coordinateur avec la

Minurso, Mme Fatma Elmehdi, membre du secrétariat national du Front Polisario et SG de l'Union nationale des femmes sahraouies et M. Mohamed Ali Zerouali, membre de la délégation sahraouie en charge des négociations.

L’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Horst Kohler a exprimé, lors de sa visite aux camps des réfugiés sahraouis en octobre 2017, son optimisme quant à l'avenir des négociations dans le cadre du plan onusien de règlement du conflit sahraoui. «Je suis confiant quant à l'avenir des négociations dans le cadre du plan onusien de règlement du conflit au Sahara Occidental», avait déclaré M. Kohler, ajoutant que sa visite dans la région a pour objectif d'écouter les deux parties au conflit et de s'enquérir de la situation dans les camps de réfugiés. Première du genre depuis sa nomination le 8 septembre 2017 par le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en remplacement de Christopher Ross, la visite M. Kohler aux camps des réfugiés visait à relancer le processus de règlement du conflit au Sahara Occidental.



Situation des réfugiés sahraouis

La RASD demande à l’UA d’organiser une conférence

La République arabe sahraouie démocratique (RASD) a appelé l'Union africaine (UA) à organiser une conférence consacrée à l'examen de la situation des réfugiés sahraouis et à la recherche de mécanismes efficients pour traiter les causes ayant contraint les réfugiés à rester quatre décennies en dehors de leur pays, a indiqué jeudi l'Agence de presse sahraouie (SPS). La délégation sahraouie qui a pris part aux travaux de la 35e session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP) qui a eu lieu en Ethiopie (Addis-Abeba) en prévision du 30e sommet de l'UA, prévu dimanche et lundi prochains, a demandé à l'UA de tenir une conférence pour examiner la situation des réfugiés sahraouis et rechercher les mécanismes susceptibles de traiter les causes ayant contraint les réfugiés à rester éloigner de leur pays plus de quatre décennies, a précisé SPS La délégation sahraouie a rappelé le contenu de l'avenant 3 relatif à la situation humanitaire en Afrique, élaboré par la sous-commission issue du COREP. Le rapport avait appelé la communauté internationale à contribuer à l'amélioration des conditions de vie difficiles des réfugiés sahraouis. Le document réalisé par la commission en charge des affaires des réfugiés sahraouis en Afrique a souligné que la situation des réfugiés avait trop duré et constituait désormais une source de préoccupation pour la Commission africaine. Le rapport a rappelé que le secrétaire général de l'ONU avait appelé en mars 2016 à davantage de mobilisation et à la tenue d'une réunion pour la collecte des contributions. Le rapport a cité en outre la visite effectuée par le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) aux camps des réfugiés sahraouis en décembre 2017 où il s'est enquis des problèmes de malnutrition et du manque de denrées alimentaires. Le COREP avait demandé en octobre denier l'envoi d'une commission aux territoires sahraouis pour enquêter sur les violations des droits de l'Homme, mais cette demande n'a pas été satisfaite. La délégation sahraouie a évoqué les difficultés auxquelles ont été confrontés les délégations sahraouies lors de certaines réunions de partenariat, notamment à Maputo, appelant à la mise en œuvre des décisions de l'UA y afférentes. Des sources bien informées ont révélé que l'UA prévoit d'appeler dans des décisions la communauté internationale à contribuer à l'amélioration de la situation difficile des réfugiés sahraouis en attendant l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination sous la supervision de l'ONU.