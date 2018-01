La CNMA compte se lancer dans les microcrédits : Au profit des agriculteurs

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) prépare un projet pour la mise en place d’une coopérative d’épargne et de crédits, qui sera allouée au financement de petits projets agricoles, a-t-on appris jeudi dernier de son directeur général. «Nous travaillons, sur instructions du ministre de l'Agriculture, sur un projet pour aller vers la création d’une coopérative d’épargne et de crédits», a souligné Cherif Benhabilès, dans une déclaration à l’APS en marge de la 3e édition du Salon international de l’agriculture (AgriPro Expo), qui se tient au Centre des conventions d’Oran du 24 au 27 janvier en cours. «La CNMA souhaite être un partenaire pour le développement d’une politique agricole, qui ne peut réussir que si elle est accompagnée par des outils financiers performants, en l’occurrence l’assurance et le crédit», a-t-il ajouté. Les grandes exploitations sont plutôt rares en Algérie. La majorité des agriculteurs possèdent de petites fermes, note M. Benhabilès, ajoutant que c’est cette situation qui accentue l’importance de développer les dispositifs du microcrédit dans le domaine de l’agriculture.

La CNMA, qui a développé de forts rapports avec les agriculteurs, est la mieux placée pour développer ce genre de projet, dit-il encore, faisant savoir que sa réglementation est par ailleurs mieux adaptée aux besoins des fellahs que celle des autres établissements financiers. S’agissant du projet de déploiement de la caisse, qui compte déjà 424 agences sur le territoire national, le DG de la CNMA a indiqué qu’il était question d’ouvrir une soixantaine de nouvelles agences à travers le pays au cours de l’année 2018.

Un important déploiement possible grâce à une aisance financière, avec un chiffre d’affaires qui a dépassé les 14 milliards de dinars en 2017. La progression au cours des dernières années est importante avec un taux de 136%, a-t-il assuré. Avec 220.000 sociétaires affiliés à la CNMA sur un nombre global d’agriculteurs estimé à un million, beaucoup reste à faire.

Les perspectives sont positives et la direction de la Caisse compte dépasser les 195% de progression à l’horizon 2019.

Pas moins de 113 exposants prennent part à cette 3e édition du Salon international de l’agriculture, qui regroupe des professionnels de différents secteurs d’activités et des métiers liés à l’agriculture comme le machinisme agricole, l’élevage, l’aviculture, la phytosanitaire, la santé animale, la filière-lait, l’irrigation, les laboratoires, les organismes publics et les chambres d’agriculture avec la participation d’une dizaine de pays étrangers.