Brent au-dessus de 70 dollars

Les prix du pétrole montaient un peu hier en cours d'échanges européens, évoluant dans le sillage du billet vert dont l'affaiblissement puis la reprise jouent sur le pouvoir d'achat des investisseurs utilisant d'autres devises. En début d'après-midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 70,59 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 17 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance prenait 21 cents à 65,72 dollars. Les cours ont atteint jeudi 71,28 dollars pour le Brent et 66,66 dollars pour le WTI, à leurs plus hauts niveaux depuis décembre 2014, avant de reculer. Ces mouvements ont été dictés par les mésaventures de l'administration Trump. Mercredi, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, avait affirmé qu'un «dollar faible» était «bon» pour les Etats-Unis, ce qui avait entraîné un plongeon du billet vert.