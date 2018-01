Bordj Bou-Arréridj : Accompagner la filière oléicole

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj, qui dispose de près de 2,5 millions d’oliviers est classée 5e au niveau national en matière de production d’huile après Bejaia, Tizi-Ouzou et Boumerdès. Elle a mis sur le marché 3.322.900 litres d’huile durant la saison agricole 2016-2017. Cette wilaya, qui a consacré une partie importante de sa surface à cette activité, aspire à améliorer sa production. Les oliviers qui étaient répandus surtout au Nord sont désormais présents à l’Ouest et même au Sud.

La superficie plantée de cette variété d’arbres dépasse les 26.000 hectares. Cette activité, qui est aussi une culture comme le montre l’empressement des familles à participer au ramassage des olives et à fêter l’événement, n’est pas connu du public. Ce qui a amené la direction des services agricoles et la chambre d’agriculture à programmer un Salon sur ce produit. Ce Salon qui se tient du 22 au 27 janvier, au complexe culturel Aïcha Haddad, réunit des producteurs de 8 wilayas.

Les exposants, qui ont prévu une dégustation aux visiteurs de leurs stands, proposent à ces derniers une variété d’olives, d’huile et même de produits d’accompagnement comme les figues sèches dans la pure tradition locale. Ce qui a donné au Salon une dimension culturelle qui a agrémenté ses aspects économiques indéniables. Ces visiteurs n’ont pas manqué d’apprécier cette initiative, d’autant plus intéressante qu’elle leur permet de satisfaire leurs besoins pour cette matière importante en goûtant sur place l’huile qu’ils veulent acheter. Ils ont souligné la diversité des produits présentés, que ce soit pour le produit ou pour leur emballage. Ils ont regretté que cette richesse soit absente des étals ou qu’elle soit consommée ou même offerte. Un citoyen nous a déclaré : «Ces belles bouteilles d’huile pourraient faire plaisir à n’importe quel invité si elles étaient disponibles.» «Même pour acheter un bon produit nous devons nous déplacer jusqu’aux huileries», a ajouté un autre qui a souhaité une multiplication de ce genre de manifestations.

Le président de la chambre d’agriculture, M. Mourad Brahimi, qui a rappelé que cette initiative est prise pour la première fois dans la wilaya, a lancé un appel aux agriculteurs, aux propriétaires des huileries et aux citoyens pour venir au Salon qui a pour objectifs, selon lui, de faire connaître la production locale, échanger les expériences avec les agriculteurs des autres wilayas et attirer l’attention des autorités sur les problèmes dont souffre cette activité.

En plus de la présentation de la marchandise, ce genre de manifestation devra permettre aux producteurs locaux qui assistent pour la première fois à un Salon pareil de côtoyer des experts qui peuvent les assister dans leur travail, de la cueillette à la transformation, a-t-il dit.

Le secrétaire de wilaya de l’UNPA, M. Hamlaoui Thabti, qui était présent, lui, au Salon évoque d’autres lacunes comme le manque de main-d’œuvre, les difficultés de commercialisation et les problèmes d’emballage. La question de l’irrigation qui se pose avec acuité dans les régions concernées par cette question inquiète également les agriculteurs, a-t-il indiqué. Si des solutions sont trouvées à tous ces problèmes, cette branche a les capacités d’accompagner le renouveau du secteur et même participer eux exportations hors hydrocarbures. Notre interlocuteur, qui parle d’une qualité élevée et un goût spécial pour la production locale notamment celle du nord de la wilaya, insiste sur l’utilisation des nouvelles techniques de transformation dans les huileries modernes l’extra-vierge qui permet d’améliorer aussi bien la qualité que la quantité d’huile produite.

Le wali de Bordj Bou-Arréridj, M. Affani Salah, qui a présidé la cérémonie de lancement du Salon, abonde dans le même sens en remarquant que les agriculteurs manquent de culture de modernisation. Cette situation nous a poussés, a-t-il jugé, à préparer une journée d’étude avec la chambre d’agriculture pour les accompagner sur ce plan. Le premier responsable de la wilaya, qui a noté que les périmètres irrigués sont très rares, a dénoncé un autre fait grave qui est le gaspillage des ressources en eau, même si la quantité est minime.

L’accompagnement des paysans par la chambre d’agriculture, la banque et la mutualité agricole est tout aussi nécessaire pour régler les problèmes de financement et d’assurance, a-t-il dit. Mais il faut commencer d’abord par la formation si on veut que notre agriculture soit au niveau voulu, a déclaré le wali de Bordj Bou-Arréridj qui a indiqué que ce secteur est l’avenir du pays.

Fouad Daoud