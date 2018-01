M. Mustapha Yahi, Directeur du Centre de recherche en technologie industrielle

Le directeur du Centre de recherche en technologie industrielle, Pr. Mustapha Yahi, est formel : «L’Algérie ne peut réussir son «saut technologique» sans créer des structures spécialisées chargées de concrétiser au sein des entreprises les résultats de cette recherche.»

Intervenant jeudi dernier sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, l’universitaire explique que ces structures permettront une évaluation «dans un environnement réel», du processus de transfert des résultats de cette recherche vers l’économie. Cette phase, explique-t-il, se fait à travers la certification et l’homologation de projets concrets. Ainsi, résume-t-il sentencieux : «Pas de ‘‘saut technologique’’ sans création de pools de recherche au sein des entreprises.» Plus explicite, il souligne que des actions visant à créer de pareilles structures sont actuellement en cours au sein des entreprises Sonatrach et Sonelgaz, après l’avoir été au profit de l’ANP et de la DGSN, en particulier. Enchaînant, le professeur Yahi rebondit sur les résultats obtenus par les experts travaillant sous l’égide du centre de recherche qu’il dirige, citant la réalisation de divers types de drones destinés à la prospection d’hydrocarbures, à la surveillance des réseaux électriques ainsi qu’à divers usages dans le secteur de l’agriculture. Et explique que l’ensemble des travaux entrepris actuellement par les chercheurs algériens au sein des universités, sont tous orientés vers les trois axes prioritaires retenus par le gouvernement, à savoir la réalisation de la sécurité alimentaire de l’Algérie, la santé de ses citoyens et sa sécurité énergétique.

Par ailleurs il y a lieu de rappeler que ledit Centre a mené des travaux de recherche et d'innovation dans l'industrie et les mines mais aussi dans l'aéronautique.

Lors de son intervention, le directeur du CRTI s'est particulièrement attardé sur la plus récente des réalisations du Centre, le drone algérien AMEL2-700, le premier prototype à avoir réussi à décoller en novembre dernier, la version AMEL1 testée en 2013 n'ayant pas réussi à prendre son envol. Il a exprimé sa pleine disposition à mettre les innovations du Centre au profit des entreprises algériennes avec pour finalité de faire de l'économie nationale «une économie compétitive».

Parmi les nouvelles créations du CRTI et directement liées au secteur économique, une grue dite «à montage automatisée», actuellement à l'état de prototype, mais dont la version finale, d'une hauteur de 18 mètres, pourrait soulever des charges pouvant atteindre 1,8 tonne. D'autre part, un véhicule 4x4 miniature télécommandé destiné à explorer des zones dangereuses pour l'homme a été également présenté. Aussi, l'unité de recherches appliquées en sidérurgie et en métallurgies (URASM), une filiale du CRTI à Annaba, travaille sur la séparation des molécules de phosphore et de fer du gisement de fer Gara Djebilet (Tindouf), l'objectif final étant d'obtenir du fer et de l'acier de meilleur qualité.

Fouad Irnatene