PAC 2 - JSK 0 : Les Canaris dans la tourmente

Dure, dure la situation de la JS Kabylie en ces moments. Rien ne réussit aux Kabyles en championnat. Encore une défaite pour les Canaris. Cette fois-ci, c’est le Paradou AC qui leur a damé le pion. Dix rencontres sans victoire et des résultats décevants qui précipitent l’équipe la plus titrée d’Algérie dans les bas fonds du classement. La JSK est désormais dans la zone de turbulences, ce qui fait craindre le pire aux coéquipiers de Raïah. La venue de l’expérimenté Noureddine Saâdi ne semble pas — du moins pour le moment — avoir provoqué l’effet exempté. Pour ce qui est de la rencontre PAC-JSK à proprement dit, elle est revenue à la meilleure formation sur le terrain. Les Pacistes n’ont pas volé leur victoire. Ils ont imposé leur jeu et ont donné le ton qu’ils voulaient à cette rencontre. Ziri-Hamar and Co, malgré leur bon vouloir et leur détermination, sont tombés sur plus fort qu’eux. Il faut bien le reconnaître. Comme d’habitude, les gars à José Maria Nogues ont produit du beau football, avec un jeu collectif bien huilé et une disposition adéquate des joueurs sur le terrain. Le dispositif tactique paciste a compliqué la tâche aux protégés de Saâdi. Les Benyoucef, Melikchi, Mouali et autres ont réussi à secouer les filets de Boultif à deux reprises. Une première fois par l’entremise de Naidji, sur un penalty justement sifflé par l’arbitre Aouina, après le fauchage de Bouzouk par Guitoune dans la surface de réparation (40’). Le second par ce même diable de Naidji, auteur en la circonstance d’un doublé. Il reprend victorieusement une balle repoussée difficilement par le portier kabyle sur un premier tir de Benayad (50’). La messe était dite, puisque Boukhenchouche, Benyoucef, Yattou et leurs coéquipiers n’ont pas réussi à refaire leur retard. Leurs tentatives offensives approximatives et peu élaborées n’ont apporté aucun changement au tableau d’affichage à l’avantage des gars du Paradou. Un seul tir puissant de Djaâbout à frôlé la transversale (56’). Sinon rien de bien intéressant à signaler côté JSK. Pourtant, poussé par un grand nombre de ses supporters venus fort nombreux assister au match. Ils ont quitté le stade Omar-Hamadi très déçus par la prestation de leur équipe favorite, qui n’a jamais été capable de faire honneur à sa réputation depuis le début de la saison, avec des résultats en dents de scie, qui démontrent la situation de crise que traverse la JSK, ces dernières années. Pour l’équipe du Paradou, cela se passe plutôt bien, avec son retour cette saison en Ligue 1, alors que deux années en arrière, elle évoluait en Division nationale amateurs. Est-il utile de le rappeler. La JSK doit totalement revoir sa copie, et Saâdi a du pain sur la planche. Benaldjia et ses coéquipiers ont intérêt à se reprendre lors des matches à venir, à défaut de quoi, ils mettront sérieusement en danger leur avenir au sein de l’élite du football national. La JSK, qui n’a jamais connu les affres de la relégation depuis son accession en 1969, n’a désormais plus droit à l’erreur.

Mohamed-Amine Azzouz