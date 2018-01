Dans la LUCARNE : L’apaisement a prévalu

Tout s’est précipité ces derniers temps dans la gestion de notre football. Tout le monde sait que lorsque Kerbadj avait procédé à la qualification unilatérale des joueurs de l’ESS, cela lui avait coûté, comme l’on dit, son poste de président de la LFP alors que son mandat courait encore. De plus, ce qu’il voulait entreprendre pour appeler son C.A à l’organisation de l’AG, puis l’AGE, est tombé à l’eau. Il a été mis face au mur. C'est-à-dire que c’est le directoire, composé de Bahloul (président) aidé par Oumamar et Ali Malek, qui a pris les choses en main et à qui personne ne va mettre de «bâtons dans les roues». Tout se fera désormais comme prévu et aucun «grain de sable» ne viendra perturber la bonne marche de la machine qui doit être plus huilée que jamais. Il faut dire que ce qui avait fait déborder le vase, ce sont les dossiers des recrues bloquées dans leur qualification, ce qui avait fait sortir la FAF de sa léthargie et passer à l’attaque. Elle a surtout permet d’apaiser et de normaliser les relations entre la FAF et la LFP, eu égard à la conjoncture que nous traversons. Il faut dire que le directoire gèrera provisoirement les affaires courantes de nos compétitions nationales, mais aussi tout ce qui concerne la LFP en attendant l’AGE qui doit se réunir normalement au mois de février prochain. Entre temps, il faut dire que chaque partie ne veut pas se mettre à dos les présidents de clubs, surtout qu’ils avaient été d’un soutien indéfectible avec Kerbadj. Voilà que la donne vient de changer d’une manière brutale, comme par enchantement. En effet, ce qui faisait écran et rendait les relations entre les clubs et la LFP des plus tendues, c’était un peu le blocage de presque 40 joueurs recrutés, mais que personne ne pouvait qualifier. Le problème s’est posé avec huit clubs : quatre de Ligue-1 et quatre autres de Ligue-2.

Ces clubs vivaient des situations des plus intenables. Ils avaient acheté du «poisson en plein mer», qui s’apparente à une «arnaque». Toujours est-il, le problème est qu’on privilégie le «populisme» à l’encontre des lois. Car, comme on le sait, le CRL avait interdit à certains clubs

«mauvais payeurs» de recruter de nouveaux joueurs. La logique même!

On ne peut vouloir de joueurs supplémentaires si n’a pas les moyens pour payer les notres. Le commun des mortels voulait que la CRL tienne «mordicus» à sa première décision. C'est-à-dire qu’elle ne cède pas tant que ces clubs n’ont pas payés leurs joueurs. Un ultimatum leur était fixé jusqu’au 31 janvier. Après cette date, aucun dossier ne sera accepté. C'est-à-dire que les joueurs recrutés resteront sans qualification. Le nouveau directoire qui gère provisoirement les choses à la LFP a, dès sa première réunion, pris la décision de qualifier tout le monde et pas seulement les joueurs de l’ESS pour leur important match contre le MCA pour le compte de la 17e journée du Championnat national de Ligue-1. Face à cette situation pour le moins ubuesque, le directoire a pris cette décision sous certaines conditions. C'est-à-dire que les clubs qui étaient menacés d’interdiction doivent apurer leur situation financière vis-à-vis de leurs joueurs. Les clubs se sont engagés devant le président de la FAF d’être plus ou moins à jour avec leurs joueurs. Ce qui n’est pas facile lorsqu’on sait que les caisses de la plupart d’entre eux sont vides. Toujours est-il, les décisions de la CRL (commission de règlements des litiges) n’ont pas été prises en ligne de compte. Il faut revenir à la normalité des choses et donner la priorité à l’application stricte des règlements en vigueur.

Ce qui ne peut que la faire sortir des sentiers battus !

Hamid Gharbi