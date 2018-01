NA Hussein Dey 1 - MC Oran 1 : Le Nasria revient de loin

Le NA Hussein Dey et le MC Oran se séparés, hier au stade du 20-Août (Alger), à l'occasion de la 18e journée du championnat de Ligue 1, sur un score de parité de un partout. Le Nasria est revenu de loin, dans cette partie très disputée et assez plaisante. Menés au score en première période, suite à la réalisation de Toumi, les locaux ont remis les pendules l'heure, en fin de match, par l'intermédiaire d’Allati, sur pénalty.

Cette partie, qui s'est distinguée par l'opposition des styles des deux adversaires, a démarré sur les chapeaux de roues. Avec un jeu élaboré et une bonne circulation de balle, ce sont les Hamraoua qui ont ouvert les hostilités. 9', Gaya est obligé de se coucher pour se saisir de la balle de Toumi. 13', Abdat reprend de la tête, le corner bien botté par Mansouri. Le portier était bien placé pour mettre fin au danger. 19', Toumi, seul au second poteau, reprend en toute quiétude, du plat du pied, le centre de Heriet, qui venait de chiper le cuir à Brahimi sur le côté droit. Après cette réalisation, pour le moins logique, le Nasria s'est ressaisi pour reprendre l'initiative du jeu à son compte. Adoptant un style de jeu plutôt direct, les poulains du coach Dziri ont pesé sur la défense du Mouloudia. 21', la balle de Gasmi est écartée par Nateche, qui était pourtant masqué par son défenseur central Sebbah. 30', le portier du MCO se déploie pour dévier en corner la balle du défenseur nahdiste Arabi. 34', le tir d'El-Orfi passe à peine sur la barre transversale.

En seconde période, les joueurs du technicien tunisien, Bouakaz, se sont carrément repliés dans leur camp, choisissant d'opérer principalement par des contre-attaques. De leur côté, les coéquipiers d'Allati ont tout tenté pour essayer de revenir à la marque. Les Sang et Or ont eu le monopole de la balle, mais se sont distingués par leur manque d'efficacité dans la surface. 54', la tête piquée de Gasmi est bien bloquée par l'expérimenté portier du MCO. 66', Addadi manque lamentablement le cadre, alors qu'il se trouvait en pleine surface. 72', le heading de Gasmi passe à côté. 74', Nateche sort in extremis le centre tir de Khasef en corner. 79', Gasmi, dans une position idéale, ne parvient pas à cadrer. Dans les arrêtes de jeu, l'arbitre de la rencontre accorde un penalty au NAHD, suite à une faute de main de Mekaoui dans la surface. Allati exécute la sentence et permet à son team d'obtenir le point du nul et de prolonger sa série d'invincibilité à onze matches.

Rédha M.