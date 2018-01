MCA - CRB : un derby qui promet

La suite de cette 18e journée de Ligue 1 sera marquée par le derby du Centre, MCA-CRB, dans l’antre du 5-Juillet. Dans un premier temps, ce derby choc était programmé au stade de Bologhine avant d’être déplacé à la dernière minute, ainsi que l’horaire qui passe de 16h à 17h.

Ceci dit, on attend beaucoup de ce derby, surtout que les fans du MCA, comme ceux du CRB ont préparé des «tifos» pas comme les autres. C'est-à-dire que le spectacle est garanti dans les tribunes. Les deux équipes vont jouer avec leurs meilleurs atoûts. Mebarakou suspendu sera remplacé par Demou. Le CRB a profité de la dernière mesure prise par le directoire pour aligner ses nouvelles recrues comme Sidébé, Benkablia et autres. Ce qui va conférer un cachet particulier à ce face à face entre Mouloudéens et Belouizdadis. À l’aller, au stade 20 Août, le CRB, qui n’était pas au mieux de sa forme avait réussi à l’emporter sur le score de (2 à 0). Un penalty et une faute de débutant de Hachoud ont favorisé le triomphe des Rouge et Blanc. Cette fois-ci, rien ne sera facile pour les deux protagonistes.

À Tadjenanet, l’équipe locale, qui est dans une position de relégable après la victoire at home de l’US Biskra devant l’ESS sur un penalty réussi par El Okbi (56’), va tout faire pour réaliser un bon résultat, aujourd’hui, devant l’USM Alger. Les locaux savent qu’il faudra trimer pour essayer de ne pas y laisser des plumes, surtout que les Usmistes restent sur une défaite concédée au stade 5-Juillet, devant le NAHD (2 à 1), une équipe en pleine confiance. Hamdi, le coach de l’USMA a d’ailleurs affirmé : «Nous allons à Tadjenanet pour remporter les trois points». Plus facile à dire qu’à faire, puisque Belatoui et ses poulains disent la même chose. C’est à dire qu’ils vont mettre le paquet pour faire la différence.

Au stade d’El mohamamdia, les Harrachis sont condamnés à faire le plein. Les deux équipes sont actuellement dans une mauvaise passe. C’est à dire qu’ils sont dans une position peu enviable. Gare au vaincu ! Car, ils restent directement concernés par le purgatoire. D’où l’importance des points de cette empoignade. Les Harrachis partiront avec les faveurs des pronostics, mais…Les gars de Médéa, le moins que l’on puisse dire, ne viendront pas en victime expiatoire.

Que le fair play soit au rendez-vous !

H. G.



Programme d’aujourd’hui :



À Tadjenanet : DRB Tadjenanet - USM Alger (15h00)

À Alger (1erNovembre) :

USM El-Harrach - O. Médéa (15h00)

À Alger (5-Juillet) : MC Alger - CR Belouizdad (17h00)