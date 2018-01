Le Coin du copiste : Etoiles filantes

Il y a des chanteuses qui ont eu des carrières qui ressemblent à des étoiles filantes : elles brillent un moment, sont sous les feux de la rampe puis disparaissent à jamais. Triste constat d’une cruelle réalité pourtant. Elles ont pour nom, Fella Ababssa, Yasmine Ammari, Amel Zen, Hassiba Amrouche, Selma Kouiret, Samira Brahmia, Dalia chih, Kawthar Meziti. Elles sont de générations différentes mais elles ont un point commun, la beauté de leurs voix. Elles chantent toutes bien et se distinguent par la qualité de leur interprétation. Elles ont eu leurs moments de gloire puis, elles disparaissent un moment comme des étoiles filantes et elles réapparaissent. Elles ont des carrières en dents de scie, et la scène lyrique algérienne est orpheline de tant de talents que visiblement personne ne veut éditer et promouvoir, pour une raison que personne ne semble connaitre.

Il est vrai que devant la concurrence déloyale du piratage, les éditeurs ne savent plus comment y faire face, alors ils baissent les bras. Le cas est identique pour les chanteurs, le seul qui sort du lot est le phénoménal Ait Menguellet... piratage ou pas, ses Cd se vendent comme des petits pains.

Maintenant si nous cherchons d’autres raisons, nous trouvons que la qualité des paroles et des compositions laisse à désirer. A titre d’exemple, on cite le chanteur Mohamed Lamine, assurément, l’une des plus belles voix de l’Algérie, mais faute de belles compositions à chanter, il s’improvise auteur et compositeur et échoue lamentablement

Revenons à nos chanteuses, avec d’aussi belles voix, elles auraient cassé la baraque si elles avaient eu de belles chansons à interpréter, ce qui malheureusement n’est pas le cas.

La situation ne semble déranger personne et c’est curieux. La situation ne peut rester en l’état, il est va de l’avenir de la chanson algérienne. Il est vrai que le marché de la chanson est face à une dure réalité, mais ailleurs, dans d’autres pays, des solutions sont trouvées.

Ici, ce sont des chanteurs qui se débrouillent en utilisant de vielles recettes, animer des fêtes familiales mais ce n’est pas le répertoire pour. Autre solution, Yasmine Ammari est allée s’installer en Belgique étudier et accessoirement chanter en attendant mieux car sa vraie passion reste la musique. La promotion reste le maillon faible de notre sphère musicale. La radio tente d’accomplir cette mission mais les organisateurs de spectacles manquent cruellement, il faut alors attendre les rendez-vous annuels des festivals de la chanson, et cela reste insuffisant. Nous nous rappelons tous le cri de détresse de Hassiba Amrouche qui a opté pour la chanson rai car, disait-elle, il faut bien chauffer la marmite. Donner des cartes d’artistes et les répertorier c’est bien, mais il faut sérieusement se pencher sur le problème, et pourquoi ne pas trouver des solutions qui remettront la chanson algérienne sur de bonnes bases.

Abdelkrim Tazaroute