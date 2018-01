Comme l'indique le texte de quatrième de couverture, «cet ouvrage constitue la deuxième partie de la nouvelle trilogie de Fatima Zohra Oufriha, centrée sur le royaume zeyyanide du Maghreb central. Il fait suite à l'histoire politique de ce royaume, qu'il complète fort utilement et bien à propos». Autrement dit, l'auteure, qui est spécialiste de l'histoire de l'ancien Maghreb central et de sa capitale, Tlemcen, indique avoir déjà publié, avec cette dernière parution, au total quatre livres aux éditions ENAG dont une trilogie comprenant : «Tlemcen au XVe siècle», «La vie politique» et «La vie économique». Fatima Zohra Oufriha entend, en ce sens, explorer «en profondeur l’histoire du Maghreb central puisque, exlique-t-elle, le royaume zeyyanide, qui est resté trois siècles, est celui qui a le plus duré». Selon elle, ce royaume de Tlemcen qu'elle a déjà traité «est né de la décomposition de l’empire Almohade» et cela, au temps des grands empires maghrébins».

Pour en revenir au livre qui nous intéresse ici, à savoir «Au temps du royaume zeyyanide, la vie culturelle», celui-ci a «le mérite de combler un gros déficit» en matière de connaissances, notamment en histoire économique. Plus précisément, ce livre tombe à point nommé pour lever le voile sur un pan, resté dans l'hombre, de l'histoire de cette vieille cité : «la vie culturelle à Tlemcen au Maghreb central au XVe siècle ; et cela, à travers une brillante présentation des institutions et des hommes de culture et savants qui ont illuminé ces sciècles où la science et la foi se mariaient avec bonheur mais où n'était pas absente la raison». Ces siècles où «nos savants circulaient sans entraves à travers une vaste aire culturelle et linguistique, où les controverses et les discussions scientifiques étaient de règle d'un bout à l'autre de ce grand espace». Le role des souverains de l'époque, qui alors était d'impulser un mouvement scientifique et culturel, y est également analysé par l'auteure.

S'agissant donc du royaume zeyyanide qui tint «le haut du pavé» au Maghreb central durant plus de trois siècles (1236-1555), on peut estimer, en se basant sur les indications fournies par Fatima Zohra Oufriha dans un texte introductif à son ouvrage, qu'après avoir étudié la vie politique de ce royaume, dans un premier opuscule, après avoir essayé de tracer les caractéristiques des principaux monuments qui sont le blason de «Tlemcen, la grande et royale cité» (Jean Léon l'Africain) «il nous semble qu'il faille présenter maintenant la vie intellectuelle et spirituelle de cette ancienne et vénérable cité musulmane durant cette période qui fut faste de ce point de vue et quiporta haut le prestige tant de la cité que de l'ensemble du royaume du Maghreb central».

Bien entendu, prévient l'auteure, «nous ne prétendons point que le panorama ici tracé soit d'une fidélité absolue et totale (...). Nous sommes conscients des lacunes qu'il présente en particulier dans l'étude de la poésie, où s'illustrèrent tant de brillants esprits et que ne dédaignèrent point y compris les rois, en particulier le très fameux Abou Hammou Moussa II, celui que l'on peut considérer comme «le roi soleil du Maghreb central». Et Fatima Zohra Oufriha de poursuivre : «Nous avons été dépendants des sources (en particulier en français) auxquelles nous avons eu accès et qui peuvent avoir été déformantes dans un sens ou dans un autre. Néanmoins, il nous semble que cette initiative est menée pour la première fois, en langue française du moins. Et l'auteure de conclure par ces termes :»Nous espérons, ce faisant, avoir dressé un panorama objectif et suffisamment complet pour en rendre compte de façon claire».

• "Au temps du royaume zeyyanide-La vie culturelle", essai de Fatima Zohra Oufriha, ENAG éditions, Alger 2017, 290 pages

Kamel Bouslama



Bio-Express :

Fatima Zohra Oufriha est née à Tlemcen. Après de brillantes études secondaires, elle poursuit en parallèle, en France et en Algérie, des études supérieures en économie, en droit, en sociologie et histoire, et obtient une licence dans ces disciplines. En 1972, elle soutient brillamment une thèse de doctorat en sciences économiques devant un jury international déplacé à cet effet. En 1984, elle est reçue au concours d'agrégation en sciences économiques.