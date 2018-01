Hommage au professeur Zahir Ihaddadene

La librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP a rendu, jeudi dernier, un hommage au défunt Zahir Ihaddadene, journaliste et professeur en sciences de l’information et de la communication.

Animée par le modérateur consultant Sid Ali Fakhri, cette rencontre a vu la visite surprise du ministre de la communication, M. Djamel Kaouane, qui a assisté à l’hommage du doyen de la presse nationale. «Ma présence aujourd’hui à cette conférence témoigne de mon respect profond et de ma gratitude à un grand homme d’une longue expérience du journalisme algérien et chercheur en histoire», a-t-il indiqué et d’ajouter :

«Le défunt fut le doyen de la presse algérienne. Il a fait partie des fondateurs de l’école supérieure de journalisme en 1964 et a contribué ainsi à la formation de plusieurs générations de journalistes.»

Le ministre n’a pas omis de rappeler les grandes qualités du défunt qui «sera toujours un exemple à suivre pour les jeunes journalistes». Tout en le qualifiant d’«homme de principes, le premier responsable du secteur a précisé que Zahir Ihaddadene était d’un «dynamisme incomparable». «Il était à l’origine de plusieurs actions et recherches dans le domaine de la presse».

Né en 1929 à Sidi Aïch (Béjaïa), le défunt fait partie des fondateurs de l’école supérieure de journalisme en 1964.

Après ses études universitaires, le feu Zahir Ihaddaden a fait ses débuts dans le quotidien «El Moudjahid» en 1957. Il a également géré plusieurs stations de radio du FLN. Il a écrit plusieurs ouvrages et livres dont «Introduction aux sciences de l’information et histoire de la presse en Algérie», «la presse indigène en Algérie, des origines à 1930», «la presse écrite algérienne de 1965 à nos jours (1985)».

Ses ouvrages, l’encadrement des thèses des étudiants et sa contribution à la formation ont fait de lui une véritable référence dans le domaine. Décédé la semaine dernière à l’âge de 89 ans, Zahir Ihaddadene était un habitué du Forum d’El Moudjahid et autres rencontres sur l’histoire. Il maîtrisait l’arabe, le français et tamazight et ne déclinait aucune invitation pour apporter son témoignage. Son décès a attristé les acteurs des milieux universitaires et de la presse où il comptait de nombreux amis. Ce monument de la presse nationale, de la culture et de l’information est parti après un long parcours d’enseignant et de chercheur.

Il y a exactement une année, en janvier 2017, le défunt a, dans le cadre des activités organisées par les éditions ANEP, indiqué dans une de ses conférences que «la déontologie est personnelle, car elle tient compte de l’éducation de l’homme et de sa formation et pas uniquement de son encadrement».

Kader Bentounès