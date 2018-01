Collision entre un bus et un taxi à Saïda : 15 morts et 20 blessés

Encore un mauvais week-end pour la sécurité routière. Quinze personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu jeudi dernier dans la commune de Sidi Ahmed, wilaya de Saida, a-t-on appris des services de la Protection civile. Quatorze personnes ont trouvé la mort sur place et une personne a succombé à ses blessures à l’hôpital Ahmed-Medeghri du chef-lieu de wilaya de Saida après son transfert de la polyclinique de la commune de Ain Lahdjar. Quatre blessés sont dans un état critique et sont en soins intensifs de l’hopital Ahmed-Medeghri dont un a subi une intervention chirurgicale, a-t-on indiqué. Cet établissement hospitalier a accueilli 11 blessés qui ont été tous pris en charge et ont reçu les soins nécessaires par le staff médical. Les 8 autres blessés se trouvent au niveau de la polyclinique d'Ain Lahdjar. Leur état de santé est hors de danger, selon une source médicale. Des spécialistes, des généralistes et des infirmiers sont mobilisés pour la prise en charge des blessés, selon le directeur de la santé et de la population. L’accident s’est produit au lieu-dit Sfid au niveau de la route nationale (RN 6) reliant les wilayas de Saida et El Bayadh suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs se dirigeant de Saida vers la wilaya d’El Bayadh et un taxi collectif venant de la wilaya de Béchar, selon les services de la protection civile. Le wali de Saida, Seif El Islam Louh, s’est rendu au lieu de l’accident avant de se rendre aux deux établissements sanitaires pour s’enquérir de l’état des blessés et des conditions de leur prise en charge par le staff. Les services de la wilaya d’El Bayadh ont indiqué qu’une cellule de crise a été installée au niveau du siège de la wilaya pour identifier les victimes, signalant que le bus se dirigeait de la daira de Bougtob (wilaya d’El Bayadh). Cette cellule est composée de représentants des secteurs concernés dont la santé, la protection civile et la sûreté. Il y a lieu de rappeler qu’en une semaine, 22 personnes et 297 autres ont été blessées dans 239 accidents de la circulation survenus en zones urbaines.

Le bilan des services de la Sûreté nationale fait état d'une hausse, par rapport à la période précédente, du nombre d'accidents (+43) avec plus de blessés (+46 ) et de décès (+3), et ce malgré les compagnes de sensibilisation organisées par les services de police en direction des usagers de la route, précise la même source.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (96.21%) outre d'autres facteurs liés à l'état du véhicule et de l'environnement, ajoute la même source. La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) rappelle aux usagers de la route que le numéro vert 15-48 et de secours 17 sont à leur disposition 24h/24. R. S.