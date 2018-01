Regard : Incivismes...

En dépit des efforts homériques déployés au quotidien par les entreprises algéroises de gestion des déchets, en l'occurrence Netcom et Asrout, la capitale continue, malheureusement, d'être visiblement jalonnée d'immondices de toutes sortes : ordures ménagères dans des sachets noirs éventrés, voire gravats sur les trottoirs et aux abords des édifices publics ; et même au-delà : entendre par là jusque dans les entrées de quelques immeubles pourtant situés, pour nombre d'entre eux, en plein centre d'Alger. Certes, une unanime répugnance est éprouvée, par la société civile, pour cette commune gadoue. Mais il n'empêche...

Cela pour le décor d'ensemble. Reste maintenant à savoir comment procéder pour apporter une solution à toutes ces «équations» tout aussi «insolubles» les unes et les autres. A priori, mission impossible. D'autant que la situation n'est pas seulement imputable aux entreprises de nettoyage concernées, lesquelles font malgré tout l'effort herculéen de ramasser les ordures ménagères où qu'elles se trouvent, mais surtout et avant tout au geste, par trop incivique, du citoyen lambda pour qui toutes ces questions de salubrité publique sont des choses qui ne peuvent l'intéresser : car dans le fond, en raison notamment de ses déficits éducationnel et culturel, elles dépassent de loin son entendement simpliste.

Toutefois, par on ne sait quel «miracle», on a pu observer que des «âmes» toujours intactes —en tout cas bien plus nombreuses qu'on ne l'imagine— trouvent encore l’énergie d'accomplir ici et là quelque bonne action en direction de l'environnement de la capitale, ne serait-ce que dans leur quartier respectif. Dès lors, ce sont, pour reprendre l'expression consacrée, «des trouées d’or dans un décor de boue et de poussière» ! Elles courent alors, ces pauvres âmes, elles se démènent comme des forcenées : ici pour sauver une pièce rare du patrimoine, là un manuscrit rongé par l’humidité, ailleurs un lieu historique piétiné, dans certains cas enfoui sans appel sous un infamant amoncellement d’immondices. Mais toutes ces luttes «danaidales» contre l’incivisme, contre l'apathie et l’indifférence presque générale, bref, contre «l'ignorance sacralisée», restent malheureusement invisibles à l’œil nu, un œil souvent non avisé, sinon indifférent. Aussi ces âmes «saintes» ne font-elles pas beaucoup d’émules. Et cela pour la bonne raison, à bien y regarder, que nombre de nos «concitoyens», par ces temps de crise latente, sont quant à eux devenus beaucoup plus individualistes qu’on ne le croit. Et leur individualisme est encore plus féroce, leur irrespect de l'altérité plus incisif. Que voit-on alors ? Dans la rue, dans les bureaux, dans les transports, dans les marchés, dans les immeubles, règnent à la fois une petite et une grande sauvagerie(s) qui se distinguent par de multiples atteintes à l’espace public. Toutes ces antivaleurs font qu'il sera très difficile, à l'avenir, de redresser la barre en matière de respect et protection de l'environnement. Mais il n'empêche... Car pour le présent et pour l'avenir, «seule une lutte contre les préjugés pourra faire avancer la société dans le bon sens» (Adrien Verschaere).



Kamel Bouslama