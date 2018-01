Environnement : Plus de 22 millions de tonnes de déchets collectées à l’échelle nationale

Plus de 22 millions de tonnes de déchets de différentes natures ont été collectées sur le territoire national durant l’année 2017, a-t-on appris jeudi lors des assisses nationales sur «la récupération et le recyclage des déchets solides et leur valorisation», organisées au palais de la culture de Skikda.

Chef de département à l’agence nationale des déchets, Ounis Benmehnia a, dans son intervention, indiqué qu’eu égard à la forte croissance démographique, la quantité de déchets ne cesse de croitre révélant que 13 millions de tonnes d’ordures ménagères et assimilés ont été produites en 2017 contre 11 millions de tonnes l’année précédente.

Dans un contexte où les ordures ménagères ont augmenté, en l’espace d’un an, de prés de 03%, Benmhenia est revenu sur la nécessité de sensibiliser les citoyens sur l’importance du tri sélectif des déchets ménagers afin de faciliter la tâche aux entreprises de récupération et de recyclage soulignant à cet effet l’accompagnement offert par l’agence nationale des déchets aux collectivités locales et autres acteurs privés dans ce domaine.

De son côté, le président de l’association nationale de la protection de l’environnement et de la lutte contre la pollution, Ali Halimi, a indiqué que le projet lancé en 2001 portant sur le recyclage des déchets solides s’est heurté à de nombreux problèmes dus essentiellement à la difficulté de faire coordonner le tri ménager, la récupération et le recyclage. Il a, par ailleurs, ajouté que si les opérations de récupération existent, elles restent timides en raison du manque d’usines de recyclage dans le pays qui collectent les déchets et notamment le papier, le verre et le plastique, chose qui reste, a-t-il dit, préjudiciable pour l’économie du pays en raison du non-recyclage de ces déchets. A ce propos, Halimi a fait savoir que selon les chiffres détenus par l’association nationale de la protection de l’environnement et de la lutte contre la pollution, le taux de récupération des déchets solides produits à l’échelle nationale ne dépassait pas les 5%.

La directrice de l’environnement de la wilaya de Skikda, Mme Samira Beririche, a, pour sa part, abordé la stratégie mise en place par sa direction pour une meilleure gestion des déchets solides et liquides qui a permis, a-t-elle soutenu, de récupérer près de 500.000 litres d’huiles usagées au cours des deux dernières années. Organisées par la direction de l’environnement de la wilaya de Skikda et l’association nationale de la protection de l’environnement et de la lutte contre la pollution, ces assises nationales visent à sensibiliser les investisseurs et les jeunes quant à l’importance de ce domaine et à valoriser les potentialités de cette wilaya qui dénombre 07 entreprises de récupération et de recyclage des déchets. (APS)