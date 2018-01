Mouvement associatif et bénévolat : Ces jeunes qui s’investissent pour les autres

Consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses compétences, s'engager personnellement et volontairement, sans être payé et sans chercher à faire des profits, juste pour aider son proche, n’est-ce pas là un sentiment de satisfaction incommensurable qui ne peut procurer que bonheur pour le bénévole lui-même !

De plus en plus de jeunes et d’associations se mettent au service des autres de manière désintéressée et s’engagent, sans contrainte, à prendre part à cette démarche proactive, afin de changer les choses ou, du moins, les améliorer. Ils s’investissent dans des activités de bienfaisance sur le terrain, distribuant des repas pour les SDF, collectant des habits pour les pauvres, rendant visite aux malades dans les hôpitaux, sensibilisant aux fléaux sociaux, nettoyant les quartiers et les espaces communs, apportant aide, assistance et réconfort aux orphelins… autant d’actions qui nous réconcilient avec cette jeunesse qu’on accuse souvent à tort ou à raison de perdue, de violente et de marginale. Et pourtant ! Ils sont prêts à tout pour voir un sourire se dessiner sur le visage triste d’un enfant. leur dynamisme est contagieux et on a envie de les suivre en les voyant en pleine action.



Doria, Ilham, Khireddine… nous réconcilie avec le bénévolat



Etudiants, lycéens, chômeurs ou chefs de familles, ils et elles sont partout et pour toutes les causes, marquant ainsi la société civile et les autorités locales qui, par la force de persuasion, ont accepté de leur ouvrir des portes. Doria, Ilham, Khirredine, Maroua et Zoubir veulent forger leur identité en s’insérant comme acteurs responsables dans les différentes sphères sociales. «Quelle satisfaction lorsque l'on vous remercie pour avoir apporté du réconfort, un soutien, un peu de joie ou juste un sourire», nous dira Doria, comblée d’avoir rendu visite aux orphelins de la pouponnière d’el-Biar. «On va là-bas pour donner de son temps, jouer avec les enfants, leur apprendre des choses mais au final, c’est eux qui nous donnent tellement ! Malgré leur situation souvent difficile, ils gardent le sourire, font face a l’adversité avec courage, se contentent du peu qu’ils ont. Quelle leçon de vie ! Aucune autre joie n’égalera celle ressentie face au regard d’un enfant ébloui par le cadeau qu’on lui offre ou le bonheur qu’on lui procure dans la triste réalité d’un orphelinat.» C’est pour ressentir ce ravissement et cette satisfaction de donner du plaisir à ces enfants et toutes les personnes en difficulté que Doria, Ilham… ont rejoint les membres de l’association El Rissala d’El Biar. C’est, en effet, vers l'engagement associatif que ces jeunes bénévoles convergent pour pouvoir mener a bien leurs actions. Pourquoi ? Probablement parce que les associations ont souvent pour objet de travailler aux questions sociales les plus urgentes, qu'elles œuvrent donc pour des enjeux de société, mais aussi parce que les bénévoles hors association ne se reconnaissent pas toujours comme tels.



El Rissala, Nass El Khir… auprès des orphelins et femmes malades



L’Algérie peut se vanter d’être très entrepreneuse en matière de bénévolat et de volontariat. Effectivement, 4 associations sur 5 sont exclusivement gérées par des bénévoles. Faisant des réseaux sociaux leur moyen de communication et leur lien avec les citoyens, notamment les donateurs, des associations, telles que El Rissala et Nass El-Khir, ne s’épuisent jamais à aider, assister et soutenir ceux qui sont dans le besoin. Ces jeunes se donnent corps et âme pour redonner le sourire à des familles déshéritées et nécessiteuses. «Nous sommes un groupe libre qui n’a aucun lien avec la politique, un groupe d’habitants d’El-Biar, uni pour faire le bien, redorer l’image de l’Algérie, et redonner de l’espoir et de l’estime aux Algériens», nous dira Khirredine, président de l’association El Rissala.

El Rissala est un groupe de jeunes gens dont l’âge varie entre 17 et 30 ans, issus de tous les milieux et tous les domaines, réunis dans le but d’apporter aide et assistance, même morale, aux personnes nécessiteuses et dans le besoin. Les actions de l’association sont bien ciblées ; elles concernent en premier lieu les personnes démunies et malades, particulièrement les enfants. «Nous mobilisons et sensibilisons grâce à Internet et Facebook, et nous réussissons de cette manière à ramener beaucoup de bénévoles constitués surtout de jeunes gens habitant tous El-Biar», dira Khireddine qui estime que «la solidarité n’est pas seulement un don d’argent, c’est aussi un état d’esprit, un don de soi, de son temps, de son énergie au service de ceux qui en ont besoin, une manière de concevoir la vie sociale en continu et aider son prochain en permanence, sans pour autant mobiliser des sommes astronomiques d’argent». C’est, en effet, juste avec quelques cadeaux et beaucoup d’enthousiasme que les membres de l’association El Rissala ont rendu visite aux orphelins de la pouponnière d’El-Biar, dernière action du collectif. Une véritable bouffée d’air frais soufflé par les membres de l’association avec tous leurs bénévoles et donateurs afin de créer pour ces enfants une ambiance où la solitude et l’abandon sont effacés pour une journée. Des jouets, des vêtements neufs, des livres ont été distribués à cette occasion dans une atmosphère de fête et de joie. C’est au centre d’accueil pour les femmes en détresse et victimes de violence de Bou Ismail que se rendra aujourd’hui même le collectif Nass El Khir. « Nous allons partager la joie de ces femmes et célébrer avec elles ces heureux évènements : Notre objectif est donc de partir chargés avec le maximum de dons pour la future mariée, la nouvelle maman et toutes les autres résidantes du centre qui sont au nombre de 45. Nous organisons également un déjeuner et une ‘’qaâda’’ autour d'un bon café et succulents gâteaux, en compagnie de toute l'équipe, dans une ambiance familiale comme toujours», lit-on sur le mur facebook de l’association. Ils sont dynamiques, sacrifient leur argent et leur temps, sillonnent le pays, activent sur une quarantaine de wilayas, et apportent aide et assistance aux plus démunis. Gens du bien», telle est la traduction littérale de Ness El Kheir, qui, à vrai dire, est une expression typiquement algérienne. On pouvait aussi se baptiser Ness Mlah, mais ce terme a déjà été utilisé par un programme télévisé. 2010 a été une année charnière pour Ness El Kheir. Moment de naissance et d’entrée en pleine action, le collectif n’a pas hésité à chatouiller les consciences. La poignée de jeunes, qui a donné âme à cette association citoyenne, a largement répandu son appel à travers le territoire national.

Farida Larbi