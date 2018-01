Moudjahid de la première heure : Belkacem Benani est décédé

Le moudjahid Belkacem Benani, dit "Benhenni" est décédé hier à l'âge de 88 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. Né le 04 août 1930 à Tipasa, le défunt était parmi les premiers à avoir répondu à l'appel de la patrie. Il avait rejoint les rangs de la révolution en tant que fidai en novembre 1954, puis intégra l'Armée de libération nationale (ALN).

Il assumera plusieurs responsabilités militaires, la dernière étant chef de la 3e région dans la 4e Wilaya historique avant d'être arrêté par les autorités françaises en 1961. Il sera emprisonné jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale.

Au lendemain de l'indépendance, le défunt a occupé plusieurs postes politiques dont mouhafedh au parti du Front de libération nationale (FLN), membre de l'Assemblée constituante, député à l'Assemblée populaire nationale (APN), et membre du Secrétariat national des moudjahidine, poursuivant son parcours avec dévouement jusque ce que la mort eut raison de lui. Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte, priant Dieu le Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis et d'assister les siens en cette pénible circonstance. L'enterrement aura lieu aujourd'hui mercredi au cimetière de Ben Aknoun après la prière du Dhohr. (APS)