Attentat terroriste ayant ciblé des civils à Benghazi : L'Algérie condamne "avec vigueur"

L'Algérie a condamné mercredi "avec vigueur" l'attentat terroriste qui a ciblé, la nuit du mardi, des civils dans la ville de Benghazi (est de la Libye), et qui a fait des dizaines de morts et de blessés, tout en réaffirmant la nécessité d'appuyer le processus du dialogue inclusif et de réaliser la réconciliation nationale dans ce pays. Dans une déclaration à l'APS, le porte parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif a indiqué que l'Algérie "condamne avec vigueur l'attentat terroriste sanglant qui a ciblé, la nuit du mardi 23 janvier 2018, des civils dans le quartier d'al-Sleimani dans la ville de Benghazi (est de la Libye), faisant des dizaines de morts et de blessés". "Devant cette attaque odieuse, nous exprimons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple libyens et présentons aux familles des victimes nos condoléances ainsi que notre compassion, tout en étant convaincus que la lutte contre le terrorisme et ses actes barbares, exige le soutien de tous en faveur du processus de dialogue national inclusif et la réalisation de la réconciliation nationale", a-t-il ajouté. "Les auteurs de ces actes ignobles n'ont d'autre objectifs que de détruire les liens de solidarité et de fraternité entre les enfants du peuple libyen, de semer la terreur et de saper les efforts pour aboutir à une solution politique garantissant l'unité de la Libye et la cohésion populaire", a souligné M. Ben Ali Cherif.