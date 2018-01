M. Bouhadja recoit l'ambassadeur serbe : Renforcement de la coopération parlementaire

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja a examiné, hier à Alger, avec l'ambassadeur de Serbie en Algérie, Alexander Jankonvic, les moyens de renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines ainsi que la coopération parlementaire, a indiqué un communiqué de l'APN. Durant une audience, qui a eu lieu au siège de l'APN en présence de son vice-président Djamel Bouras, M. Bouhadja et l'ambassadeur serbe ont abordé les "relations historiques qui lient les deux pays depuis des décennies et ont mis en exergue leur volonté de les consolider dans tous les domaines, notamment dans le domaine économique outre le renforcement de la coopération parlementaire à la faveur d'échange de visites, de délégations et de groupes d'amitié", a précisé le communiqué. M. Bouhadja a présenté "l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et les actions engagées dans ce sens, notamment la réconciliation nationale, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui constitue un programme intégré ayant permis de renforcer l'unité nationale, les fondements du peuple algérien et de préparer le terrain au processus de réformes sanctionné par une Constitution consensuelle qui a consolidé plusieurs acquis démocratiques, notamment la liberté d'expression, les droits et libertés individuelles et collectives et l'institution de tamazight, langue nationale et officielle en consécration à l'Etat de droit", indique-t-on de même source. Concernant la situation dans la région, le président de l'APN a souligné que "l'Algérie £uvre à la construction d'un environnement géopolitique empreint de stabilité". Il a rappelé dans ce sens la "réussite de l'Algérie à réunir toutes les parties maliennes pour trouver une issue à la crise dans ce pays voisin", réitérant la "disponibilité de l'Algérie à assumer le même rôle pour aider la Libye à surmonter sa crise interne". Le président de l'APN, a rappelé "l'engagement de l'Algérie de non ingérence dans les affaires internes des pays et son attachement au règlement des conflits par le dialogue et les moyens pacifiques". Partant de ce principe, M. Bouhadja a mis l'accent sur l'importance de permettre au peuple palestinien d'édifier un Etat indépendant avec pour capital El Qods et de trouver une solution juste à la question sahraouie, conformément aux décisions de l'ONU y afférentes". Pour sa part, l'ambassadeur serbe a estimé que "l'Algérie est un exemple à suivre en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme", appelant à "exploiter les bonnes relations bilatérales pour développer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines culturel, sportif et touristique". Le diplomate serbe a saisi cette occasion pour remettre au président de l'APN une invitation de son homologue serbe à effectuer une visite en Serbie. (APS)