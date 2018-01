Famille et promotion de la femme au centre de la coopération avec la Tunisie

Plusieurs dossiers liés au renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Tunisie dans le domaine de la famille et de la promotion de la femme ont été abordés au cours de l'entretien qui a réuni, mardi à Tunis, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, et son homologue tunisienne, Naziha Laabidi, a indiqué hier un communiqué de son département ministériel. La protection de l'enfance, la promotion de la femme et son autonomisation, la lutte contre la violence à l'égard des femmes, l'expérience du micro-crédit ainsi que la stratégie de soutien de la femme rurale et de son autonomisation économique, ont constitué l'essentiel des sujets abordés par les deux ministres à cette occasion. Mme Eddalia a ainsi souligné "la forte volonté de l'Algérie de renforcer la coopération et les liens fraternels entre les peuples d'Algérie et de Tunisie, en vue d'atteindre les objectifs qui militent pour les intérêts communs". La rencontre entre les ministres des deux pays a, en outre, permis de discuter "des axes de coopération bilatérale en relation avec ce secteur et mettre en valeur la convention de coopération signée par l'Algérie et la Tunisie en 2002 et son avenant relatif à l'enfance et aux personnes âgées, signé en avril 2007". Au cours de sa visite de deux jours en Tunisie, Mme Eddalia s'est également entretenue avec la députée et présidente de la Commission des libertés individuelles et de l'égalité au Parlement tunisien, Bouchra Belhadj Ahmida. L'occasion a été saisie pour "mettre en valeur et évaluer les acquis de la femme maghrébine et rechercher de nouveaux axes de coopération entre les deux pays, notamment en s'inspirant de l'expérience algérienne en matière de promotion de la femme", note la même source.(APS)