Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé hier, conformément à l’article 91-9 de la Constitution, 5 décrets présidentiels portant ratifications de mémorandums d’entente de coopération avec plusieurs pays, a indiqué hier la présidence de la République, dans un communiqué. Le premier décret porte ratification d’un mémorandum d’entente de coopération entre les gouvernements d’Algérie et de Chine dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, signé à Alger le 23 avril 2017. Le deuxième décret concerne un mémorandum d’entente entre le gouvernement algérien et le gouvernement tunisien dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la qualité des produits et des services, signé à Tunis le 9 mars 2017. Le troisième décret a trait à un mémorandum d’entente entre les gouvernements algérien et nigérien sur la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication, signé à Niamey le 16 mars 2016. Le quatrième décret porte ratification d’un mémorandum d’entente de coopération entre le gouvernement algérien et le gouvernement portugais dans les domaines de la jeunesse et des sports, signé à Alger le 4 novembre 2013. Le cinquième décret porte ratification d’un mémorandum d’entente de coopération entre les gouvernements algérien et malien dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Bamako le 3 novembre 2016. (APS)