9es journées du marketing touristique : Promouvoir la destination Algérie

«Rendre la destination Algérie plus attractive en encourageant davantage l’investissement touristique», tel est le constat établi par l’ensemble des participants aux 9es Journées du marketing touristiques, tenues hier à l’hôtel El-Aurassi. Dans son allocution, M. Abdelhamid Terghini, directeur de l’aménagement touristique et de la préservation du foncier au ministère du Tourisme, a indiqué que la destination Algérie pourrait reprendre son attractivité et sa place en tant que destination de choix des années 1970, en encourageant l’investissement dans le ce créneau, notamment à travers la réalisation et l’aménagement de différents infrastructures capables d’accueillir ses touristes.

Prenant la parole, le directeur de l’investissent touristique au ministère, M. Mohamed Sofiane Zoubir, a abordé, au cours de son intervention, les différents aspects de la stratégie du secteur en matière de promotion touristique et d’encouragement de l’investissement dans ce domaine qui, selon lui, constitue une priorité dans la mise en œuvre du programme du gouvernement.

«Promouvoir le secteur du Tourisme figure parmi les axes majeurs de la politique gouvernementale en vue de développer l’économie nationalement», a-t-il insisté, ajoutant que l’investissement dans le secteur constitue actuellement une priorité qui s’inscrit en droite ligne de cette politique en vue de créer de la richesse et de nouveaux postes d’emploi.

Dans le même contexte, M. Zoubir a souligné la nécessité de relancer l’investissement touristique en encourageant les porteurs de projets, précisant qu’il y avait actuellement près de 1.946 projets touristiques d’une capacité qui dépasse les 250.000 lits pour un coût estimé à plus de 1.122 milliards de dinars. Poursuivant ses propos, le responsable au ministère a fait savoir que ces projets d’investissements touristiques sont réalisés selon la demande, pour la promotion de différents types de tourisme, précisant, dans le sillage, que pas moins de 600 projets sont en cours de réalisation, avec un taux d’avancement de 60%. Pour M. Zoubir, ces projets viennent pour combler le manque enregistré en matière d’infrastructures hôtelières. «Ces réalisations vont remédier au manque qui secoue le parc hôtelier national estimé actuellement à plus de 110.000 lits», a expliqué le responsable, ajoutant que ce nombre ne peut pas satisfaire la demande exprimée par l’ensemble des opérateurs du tourisme, ainsi que les touristes étrangers.

Évoquant la rencontre qui a eu lieu récemment, entre le ministre du Tourisme, et les investisseurs algériens établis à l’étranger, M. Zoubir a souligné le rôle important que doit jouer la diaspora algérienne dans la promotion de la destination Algérie.

Pour M. Zoubir, il est important de lancer une réflexion pour attirer les touristes, en développant le secteur et en encourageant les investissements, à travers des facilitations, citant, entre autres, la bonification du taux d’intérêt des prêts bancaires et l’obtention du foncier. Il a, à ce sujet, révélé que le secteur du tourisme enregistre quotidiennement plus de 5 projets d’investissement au niveau national, dans le cadre de la promotion de la destination Algérie. Intervenant à son tour, le secrétaire général de la Fédération nationale des agences de voyages et de tourisme, (FNAT), Nadjeh Boudjeloua, a tenu à mettre en avant les difficultés dans lesquelles se débat le secteur, notamment le manque de communication et de cohésion entre les différents acteurs de la chaîne touristique, relevant que «cette situation s’est très défavorablement répercutée sur la gestion touristique locale». Il a ajouté qu’on ne pouvait parler actuellement d’une destination touristique, alors que les moyens de vendre les produits touristiques, susceptibles d’être placés sur un ensemble de marchés émetteurs, ne sont même pas disponibles, à l’image des brochures et autres prospectus publicitaires. «Aujourd’hui, cette brochure doit être revisitée, car elle est trop ancienne, et certains produits sont devenus dépassés», a-t-il expliqué.

Pour sa part, M. Rachid Hessas, directeur général de RH International Communication, organisateur des journées, fait savoir que les thèmes abordés au cours des travaux de ces 9es Journées viennent pour apporter des réponses aux nombreuses questions ayant trait à la promotion du tourisme en Algérie, rappelant les efforts entrepris en matière d’investissement qui demeurent, selon ses termes, insuffisants pour satisfaire les besoins exprimés dans ce domaine.

Kamélia Hadjib