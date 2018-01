L’Histoire de la Douane Algérienne évoquée au Forum d’El Moudjahid : Aux origines d’une Institution pas comme les autres

Célébrée le 26 janvier, la journée mondiale de la Douane est spéciale, du fait que c’est une occasion pour rappeler les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. Et rappeler également comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités en luttant, entre autres, contre les trafics de drogue et les contrefaçons.

L’Algérie, à l’instar d’un grand nombre de pays, célèbre la Journée dédiée à cette institution dont les racines remontent à l’Antiquité. Dans ce sillage, le directeur des relations publiques et de l’information, Djamel Brika, a révélé le programme des manifestations tracé par la Douane algérienne. Aussi, l’on apprendra, qu’un riche programme a été élaboré, à commencer par cette conférence animée par Allek Karim, plus connu sous le nom de Cheikh Mahroussa au Forum d’El Moudjahid, portant sur « l’Histoire de la Douane algérienne». La célébration officielle est prévue aujourd’hui, à l’Ecole des Douanes d’Oran. La journée de vendredi sera consacrée à une campagne de reboisement. Une opération organisée en coordination avec la Direction des forêts. Par ailleurs, une grande opération de collecte de sang aura lieu au sein des services de la Douane. Djamel Brika a également fait part du lancement prochainement d’un site Web, où une rubrique «Notre Histoire» prendra une grande place. L’orateur a rappelé la thématique de cette année, choisie par l’Organisation mondiale des Douanes (OMD), «Un environnement commercial sûr au service du développement économique». Par la même occasion, il est revenu sur les orientations de cette organisation appliquées par les Douanes algériennes, notamment l’harmonisation des systèmes, la convention de Kyoto, qui met en avant, entre autres, l’utilisation maximale des technologies informatiques, les contrôles douaniers nécessaires minimalisés pour assurer la conformité avec les règlements ainsi que l’application des techniques de gestion et d'évaluation des risques dans les contrôles... Le responsable des relations publiques et de l’information a évoqué le rôle des Douanes dans l’amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements. La principale mission de cette administration est la protection de l’économie, et ce, par le renforcement du contrôle au niveau des frontières. Pour sa part, Cheikh Mahroussa a offert aux présents un voyage dans le temps, sans visa, et sans contrôle douanier. L’histoire des Douanes, en général, est passionnante. Son travail de recherche, il l’a commencé par la naissance de cette institution qui remonte à l’Antiquité, et l’origine du mot arabe «djoumrouk». On a pu apprendre que c’est le calife Omar Ibn El Khettab qui a institué, en 636 de l’Hégire, le premier diwane en terre d’Islam, pour permettre l’ordre dans la comptabilité de «Beit el mel» (Trésor). Evoquant la période de colonisation, de 1830-1962, il dira que cette histoire n'a fait l'objet d'aucune étude depuis la publication, à Alger en 1907, d'un ouvrage intitulé Les douanes en Algérie. Son auteur, Paul Moucheront, occupait, depuis 1902, le poste de directeur des Douanes à Alger, et il devait le rester durant 22 ans jusqu'à sa retraite, en 1924. On saura aussi qu’il y avait, parmi les douaniers qui ont participé à la Première Guerre mondiale, des Algériens enrôlés de force. Beaucoup y ont laissé la vie, mais personne ne parle de ces Algériens morts pour la France. Dans la communication de Cheikh Mahroussa, illustrée par des images d’une grande valeur historique, on a pu voir la bâtisse, sise rue Docteur Saâdane, qui abrite actuellement la direction des Douanes, et qui était initialement une caserne militaire. Après l’indépendance, la Douane algérienne a été la première institution à alimenter la caisse du Trésor public. Elle reste une institution pas comme les autres, au regard de ses nobles missions qui ne se limitent pas à la protection de l’économie nationale. Et parce qu’elle reste un des symboles de la souveraineté nationale chèrement acquise.

Nora Chergui



Développer le partenariat avec les entreprises

L’inspection divisionnaire des Douanes de Chlef a agréé une dizaine d’opérateurs économiques, en 2017, dans le but de soutenir la relance économique locale et de promouvoir l’orientation des PME vers l’exportation, a indiqué à l’APS l’inspecteur divisionnaire Bouabdallah Djouabri, en marge des portes ouvertes sur le secteur tenues à la maison de la culture, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Douane (26 janvier). La démarche, inscrite au titre des efforts de modernisation du secteur des Douanes et de son adaptation avec les mutations économiques en cours, est représentée par «un accord entre la Direction générale des Douanes et les entreprises économiques productrices», qui se voient accorder, à ce titre, un package d'avantages dans leurs relations avec l'administration douanière, notamment en matière de contrôle et de dédouanement partiel des marchandises destinées à l’exportation, entre autres, a expliqué le responsable. Aussi, le statut d'opérateur économique agréé (OEA) participe au relèvement de la compétitivité des entreprises, tout en évitant les frais supplémentaires induits par le maintien des marchandises au niveau des ports, et en encourageant le volet exportation, dans lequel la wilaya a enregistré zéro opération en 2017, contre deux opérations en 2016, a fait savoir Bouabdallah Djouabri. Concernant cette année, le responsable a fait part de l’introduction, auprès de ses services, de deux demandes d’agrément pour accéder au statut d’OEA, lesquelles ont été examinées avant leur orientation vers la DGD.

Organisées à l’initiative de l’inspection divisionnaire des douanes de Chlef, ces portes ouvertes tenues sous le signe «Un environnement économique sûr au service du développement économique», ont enregistré une affluence notable d’opérateurs économiques et autres partenaires du secteur, venus s’enquérir des dernières nouveautés introduites en matière de procédures d’exportation et du statut de l’OEA. L’administration des Douanes a introduit de nombreuses mesures pour encourager la production locale et promouvoir les exportations hors hydrocarbures, dans le cadre de son plan d’action 2016-2019, a souligné, à ce propos, la directrice divisionnaire pour la communication, Rima Yechkour, citant, entre autres, l’amendement du texte organisant le statut de l’OEA et la mise en œuvre d’un nombre de procédures et de facilitations en matière de contrôle et de dédouanement partiel.

Des cellules pour accompagner les opérateurs économiques ont été, également, créées, notamment en vue de les tenir informés de toutes les nouveautés du secteur, tout en prenant en charge leurs préoccupations, a-t-elle ajouté. (APS)