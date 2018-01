Lutte antiterroriste : Vigilance et exploits probants

Depuis la mise en action par l’Armée nationale et ses démembrements du dispositif de sécurisation du territoire nationale «Spécial fin d’année» et à ce jour, soit tout au long de ce mois de janvier la vigilance, en la matière, n’a pas baissé d’un cran.

Dans le but d’optimiser constamment la nette amélioration du climat sécuritaire bien réelle, voire indéniable partout en Algérie, les unités de l’ANP ont entrepris, depuis le début de l’année, une série d’opérations ratissage dans le maquis relevant du Nord tout en accentuant la lutte antiterroriste et le crime organisé dans le Sud, plus particulièrement au niveau des zones frontalières relevant notamment des wilaya d’Adrar et de Tamanrasset. Dans cette dernière, une énième reddition de terroriste aux services de l’Armée de la 6e Région militaire (RM) il s’agit, apprend le ministère de la Défense national (MDN) dans un communiqué diffusé sur son site, du dénommé A. Sidi Mohamed, alias «Abou Ali» qui a rallié les groupes terroriste en 2008. Cette reddition qui souligne une fois de plus le caractère judicieux de l’approche adoptée par l’ANP dans le domaine de la lutte contre le terroriste dans les régions du Sud confirme que les quelques groupuscules qui seraient encore en activité dans ces mêmes espaces sont manifestement au centre d’une stratégie de resserrement de l’étau qu’exercent les unités de l’ANP à leur encontre. Les concernés n’ont d’autre alternative, que celle de se rendre avec « armes et bagages » sinon de se faire capturer mort ou vif. La reddition d’hier à Tamanrasset a permis en outre aux forces de l’Armée de récupérer un important lot d’armes ainsi qu’une quantité considérables de munitions.

Dans les détails, le communiqué du MDN diffusé à ce propos évoque deux armes de type kalachnikov et leurs chargeurs garnis, une mitrailleuse lourde de calibre 11, 7mm et une grande quantité de munitions. Autre fait à souligner, même le véhicule utilisé par le terroriste repenti, un 4x4 tout-terrain aménagé d’une base de tir pour mitrailleuse lourde fait partie également des objets saisis. C’est la cinquième reddition que les autorités militaires ont enregistré durant ce mois dans la même wilaya frontière de Tamanrasset.

Aussi importantes les unes que les autres eu égard à leur impact en termes de sécurisation des territoires du Sud, toutes ces redditions ont permis aux éléments de l’ANP relevant de la 6e Région militaire de mettre la main sur des quantités d’armes non négligeables comme c’était le cas le 4 janvier dernier lors de la neutralisation du terroristes K. Hamza où il a été procédé à la récupération de près d’une dizaines d’armes de différents calibres. Ce sont autant de résultats qui réitèrent «l’engagement et la détermination des unités de l’ANP, mobilisées tout le long des frontières, à contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à l’intégrité et la sécurité du territoire national», lit-on sur le site du MDN



10 éléments de soutien aux terroristes arrêtés à Batna



Le même site du ministère de la Défense nationale fait part par ailleurs d’un autre exploit réalisé dans le domaine de démantèlement des cellules de soutien au terrorisme dans le nord du pays, et plus précisément dans la wilaya de Batna où une dizaine d’éléments ont été arrêtés en l’espace de 48H. Quatre autres éléments de soutien aux terroristes ont été également arrêtés la semaine dernière dans les wilayas de Chlef et de Djelfa, alors que deux autres individus ont été appréhendés pour le même motif à Sétif et Oran. D’autre part, dans la région du Centre, soit à Boumerdès, et suite à une embuscade tendue près de la commune de Ben Choud, daïra de Dellys, un détachement de l’ANP a abattu, dans la soirée du 14 janvier 2018, trois dangereux terroristes dont le criminel «M. Chaâbane» ayant rallié les groupes terroristes en 2009.

L’opération a permis de récupérer deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, six chargeurs, une quantité de munition et d’autres objets.

L’offensive ininterrompue menée par l’ANP dans le domaine de la lutte antiterroriste depuis le début de cette année s’est traduite en outre par la découverte et la destruction de plusieurs casemates et abris pour terroristes, notamment 14 à Ain Defla et 13 autres dans la wilaya de Batna.

Karim Aoudia