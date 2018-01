L’UGTA commémorera dimanche le 21e anniversaire de l’assassinat d’Abdelhak Benhamouda

Une cérémonie de recueillement commémorant le 21e anniversaire de l’assassinat de l’ancien secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelhak Benhamouda, sera organisée dimanche prochain au siège de la Centrale syndicale à Alger, indique un communiqué de l’UGTA. La commémoration de cet anniversaire, au siège de la Centrale syndicale, place du 1er Mai à Alger, sera l’occasion pour le secrétariat national de l’UGTA, les syndicalistes et les travailleurs de se rappeler le riche parcours de ce syndicaliste, martyr du devoir et de la démocratie. Secrétaire général de l’UGTA de 1990 à 1997, Benhamouda est né le 12 décembre 1946 dans une famille modeste à Constantine. Après ses études, il exerça le métier d’enseignant pour devenir directeur d’école. «Ce militant de la République s’engagea, très vite, dans l’action syndicale, particulièrement au sein de la fédération de l’éducation où il montra des talents de leader par ses grandes capacités de dialogue et de négociations. Ce parcours le conduit à la tête de l’UGTA à un moment où le pays connaissait de grandes difficultés politiques et économiques», rappelle la même source.

Benhamouda a défendu «sans transiger, avec acharnement les fondements de la République et affirmé la nécessité de la poursuite du processus démocratique du pays». Il a, également, participé «activement» à la création du Comité national pour la sauvegarde de l’Algérie (CNSA), en 1992, relève le communiqué. «Son talent s’exprimera, aussi, au moment des grandes restructurations économiques en mettant en place une stratégie revendicative de la Centrale syndicale pour faire face aux retombées sociales extrêmement pénibles du moment». Assassiné à sa sortie du siège de la Centrale syndicale le 28 janvier 1997, Benhamouda a rejoint les milliers de martyrs du devoir et de la démocratie, conclut la même source.

