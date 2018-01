Agriculture : Appel au retour des coopératives agricoles

La promotion et le développement du secteur agricole nécessitent l’implication de toutes les parties prenantes, à savoir, les jeunes, les investisseurs, les agriculteurs, les éleveurs, notamment des associations et coopératives.



De ce fait, les coopératives agricoles doivent jouer leur rôle dans la dynamisation des filières (céréaliculture, arboriculture, oléiculture, pomme de terre, tomate, pomme…), notamment celles de l’élevage et de la pêche, comme il a été déjà indiqué par le ministère, précisant qu’en plus de l’opération « d’assainissement » qui a été opérée sur le réseau coopératif relevant du cadre agricole, élevage, pêche et forestier, il est « nécessaire et primordial » de procéder à la création de nouvelles coopératives, pour atteindre une meilleure structuration des filières. Ainsi, «les entités privées qui ont aujourd’hui une mission de service public pour les agriculteurs, éleveurs, doivent jouer ce rôle».

Aujourd’hui, il existe un réseau de plus 2.500 coopératives qui doivent être réactivées, pour qu’elles puissent participer au développement, notamment la résolution de certains problèmes (commercialisation, mécanisation, exploitation des ressources hydriques, valorisation des produits, transformation, gestion du surplus de production, commercialisatio...), dans le but de renforcer les capacités managériales et techniques des organisations professionnelles dans le secteur agricole et de la pêche.

A cet effet, plusieurs rencontres ont eu lieu entre le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, par le biais de cadres dirigeants, notamment du premier responsable du secteur, M. Abdelkader Bouazghi, et ce réseau coopératif, pour les sensibiliser sur l’importance du sujet, mais aussi pour leur faire savoir qu’il est temps maintenant de passer à la phase de structuration (regroupement en coopérative), qui induit par la suite à la création des comités interprofessionnels des agriculteurs. « Les responsables ne prennent pas en otage ces moyens qui sont aussi ceux des coopérateurs, qui ont été également hérités des anciennes coopératives, sachant qu’il existe aussi beaucoup de nouvelles coopératives qui doivent être opérationnelles», selon Cherif Omari, directeur de la régulation et des activités agricoles au ministère de l’Agriculture.

D’ailleurs, le ministre de l’Agriculture, du Développement rurale et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, et durant ses différentes visites de travail et d’inspection dans plusieurs wilayas, et durant sa rencontre avec les agriculteurs et les éleveurs, a plaidé en faveur du retour au système des coopératives pour aider les agriculteurs à solutionner leurs problèmes et améliorer les récoltes. Il a estimé que les coopératives agricoles permettent aux petits éleveurs d’accéder, dans un cadre collectif, aux diverses formes d’appui public. Il a également invité les entreprises et sociétés algériennes à investir dans l’agriculture.

Il a également souligné que l’agriculture jouit d’un caractère prioritaire dans le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui prévoit la mise en valeur d’un million d’hectares y compris en zones montagneuses et rurales.



Un pilier de la sécurité alimentaire



Les coopératives de producteurs offrent aux petits exploitants agricoles des opportunités de marché et leur fournissent des services, notamment des formations améliorées en gestion des ressources naturelles et un meilleur accès à l’information, aux technologies, aux innovations ainsi qu’aux services de vulgarisation.

Il est aussi important de revenir sur l’importance des coopératives, toutes formes confondues (coopératives, associations, groupements d’intérêt commun), dans la modernisation des petites exploitations dont le nombre dépasse les 200.000 et dont la superficie de chacune oscille entre 4 et 5 hectares. Pour ce qui est de la mécanisation, les petites exploitations ne peuvent pas se doter de machines nécessaires pour l’amélioration de la productivité.

Il est aussi important de dire que ces organisations devraient aussi contribuer à la réussite du programme d’irrigation, qui vise à atteindre deux millions d’ha de terres irriguées d’ici 2019 dont 600.000 ha dans les céréales.

Pour ce qui est de l’appui technique, les coopératives peuvent recruter des techniciens et des ingénieurs pour améliorer les performances des filières.

Les coopératives peuvent aussi intervenir dans la sphère de commercialisation des produits agricoles sur champ, afin d’éviter les pertes des récoltes. C’est le cas notamment de la production d’abricot, de tomate et de pomme où les pertes sont estimées entre 20 et 30%. Elles doivent aussi jouer le rôle d’intermédiaire vis-à-vis des transformateurs pour écouler les surplus de production vers les unités de transformation.

Ainsi, la nécessité d’améliorer l’image de la coopérative est plus que jamais une nécessité pour qu’elle puisse devenir un opérateur incontournable dans le secteur agricole, à l’instar de ce qui se passe dans plusieurs pays du monde. On citera, à titre d’exemple, les Etats-Unis où 80% de la production laitière est réalisée par des coopératives, alors qu’au Brésil, elles participent à hauteur de 40% au PIB agricole. En France, 60% des intrants sont distribués par des coopératives, et au Japon, 90% des agriculteurs travaillent avec des coopératives.

Ainsi, pour redynamiser le système coopératif, il est important d’élaborer une feuille de route dans chaque wilaya afin d’avoir une vision à même de développer ce système collectif. D’ailleurs, c’est la démarche entreprise par le ministère de tutelle ces derniers temps. Il serait aussi important de plaider pour un partenariat entre les banques et entreprises publiques, d’une part, et les coopératives, d’autre part.

Kafia Ait Allouache