IVAL Industrie : La première ligne de l’usine de Bouira opérationnelle en avril 2018

Ival Industrie, qui assemble actuellement, à l’unité de montage de Ouled Haddadj (Boumerdès), les modèles du groupe italien Iveco, vient d’annoncer que la première ligne de l’usine Ival de Bouira sera opérationnelle en avril 2018, une annonce faite par Mohamed Bairi, P-DG du Groupe Ival lors de la visite de M. Pasquale Ferrara, ambassadeur d’Italie en Algérie à l’unité d’assemblage de Ouled Haddadj. Cette première ligne sera destinée au montage d’un modèle poids lourd, à savoir le camion Euro Cargo. « Nous allons assembler toute la gamme Iveco, allant du plus petit tonnage, le Daily, jusqu’au camion gros tonnage», a ajouté le patron

d’Ival Industrie, précisant que le démarrage de l’usine sera effectif au 31 décembre 2018 avec une unité de peinture qui sera réalisée.

« Le prix de l’Iveco Daily en chassis cabine, assemblé actuellement à Ouled Hadadj, est de 500.000 DA moins cher que celui importé en produit fini », a déclaré Mohamed Bairi au site web spécialisé: autojazair.com. « Avec l’entrée en production de notre future usine de Bouira, la peinture, la super-structure ainsi que l’intégration des pièces métalliques des camions seront réalisées au niveau de notre usine ou avec des sous-traitants locaux de Bouira », précisera le P-DG du groupe Ival.

« Notre ambition est de diminuer au maximum l’importation des composants destinés à l’assemblage des camions et l’intégration au maximum aussi des produits fabriqués localement», dira-t-il. Sauf que le problème du volume, selon lui, se pose avec acuité, et précise qu’un opérateur algérien spécialisé dans la fabrication de la pièce de rechange et les composants automobiles devrait avoir un nombre important de commandes pour pouvoir garantir son business ».

Par ailleurs, Ival compte lancer une série d’appels d’offres au profit des opérateurs locaux, afin d’installer un tissu industriel dans la sphère de la production des différentes pièces, afin d’augmenter le taux d’intégration qui est estimé aujourd’hui à plus de 20%. L’usine de montage de véhicules de Ouled Haddadj s’étale sur une superficie de 3.000 m², comprenant un atelier de montage de 1.500 m² et une surface ouverte de 1.500 m² destinée à la réception et au stockage des intrants de production. Ce site est dédié à la production du véhicule utilitaire de type Daily-Iveco, d’un poids total en charge allant de 3,5 tonnes à 7 tonnes.

Les capacités de production installées permettent d’atteindre des volumes de l’ordre de 3 véhicules/jour soit 650 à 700 véhicules/an en une équipe. L’usine se compose d’une ligne d’assemblage comprenant 10 postes de travail. Elle emploie également une centaine d’agents et cadres, dans les activités de préparation, de montage, de contrôle qualité ainsi que les personnels chargés de la gestion technique (méthode, logistique…) et administrative (personnel, finances et administration). Ces actions seront étendues, dès le démarrage de l’usine, aux composants du véhicule. Selon des explications qui nous été ont fournies sur place, le niveau de composition convenu avec le donneur de licence évoluera en fonction de la maîtrise, la capitalisation du savoir-faire et les investissements progressifs à réaliser.

Au démarrage de l’unité, les employés exécutent plus de 150 opérations permettant de monter plus de 500 pièces, organes et équipements, livrés séparément. Pour ce qui est de la sous-traitance, le groupe Ival cible presque tous les composants du véhicule.

Les objectifs assignés par le cahier des charges du ministère de l’Industrie, en matière d’intégration locale, vont guider tout le process de production, et la participation d’opérateurs nationaux a déjà fait l’objet d’une concrétisation au niveau de la réalisation de certains équipements et outillages de production qui ont été fabriqués par des sous- traitants locaux. Tous les aménagements de l’usine ont été conçus et réalisés par des opérateurs nationaux.

L’ensemble des carrosseries équipant ces véhicules (plateaux, bennes, citernes, cellules frigorifiques etc.) sera réalisé par des sous-traitants algériens, la valeur de ces équipements variant entre 15% et 40% de la valeur du véhicule équipé fini. Ces actions seront étendues dès le démarrage de l’usine aux composants du véhicule.

Mohamed Mendaci