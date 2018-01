Grève des médecins résidents : illégale tranche la justice

Après les paramédicaux et le personnel navigant commercial d’Air Algérie, c’est au tour désormais des médecins résidents de se voir notifiés d’une décision de justice pour mettre fin à la grève. Statuant en référé, le tribunal administratif d’Alger a jugé «illégal» ce débrayage déclenché depuis plusieurs semaines déjà et ordonné par

là même, l’évacuation des lieux occupés par les grévistes, notamment le CHU Mustapha-Pacha où ils organisent des sit-in de protestation.

Ce verdict est tombé alors qu’au même moment, des représentants du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA) étaient présents aux travaux de la commission intersectorielle chargée de l’étude de leurs doléances installée, dimanche dernier, par le ministre du secteur. Le Dr Nehlil, affirme que toutes les rencontres auxquelles le CAMRA a pris part ont été «stériles» et de souligner que la plate-forme des revendications a été soulevée au ministre de la Santé lors de la première rencontre. «Nous avons été surpris de voir le professeur Hasbellaoui nous demander lors de la 3e rencontre de reformuler nos revendications», a-t-il ajouté avant de dénoncer l’intention du ministère d’appliquer les ponctions sur salaires des grévistes. «Si la décision est appliquée, nous ne reprendrons pas le travail», a-t-il clairement confirmé, qui assure que les salaires des médecins résidents sont «insignifiants» et «ne leur permettent même pas» de subvenir aux plus élémentaires de leurs besoins. Pour revenir à la rencontre d’hier, la commission intersectorielle chargée du suivi du dossier des résidents en sciences médicales devait normalement éplucher la question cruciale du service civil et son éventuel aménagement, soit l’une des revendications les plus importantes portée par CAMRA. Car comme convenu, il a été décidé de consacrer une journée à chaque thème des revendications. Pour rappel, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a fait part, lors de l’installation de cette commission, de «sa conviction que des solutions seront trouvées à court, moyen et long termes» et insisté à cette occasion sur l’importance de voir ce comité déboucher sur des solutions «globales» et «durables». «Cette commission a pour but la mise en œuvre d’une feuille de route consensuelle, à même de réunir l’ensemble des conditions nécessaires à l’amélioration des études médicales spécialisées, notamment les conditions de travail de ce corps dans toutes les régions du pays », a notamment expliqué le Pr Mokhtar Hasbellaoui.

Présidée par le ministre de tutelle, la commission en question est appelée à examiner tous les voies et moyens à même de prendre en charges les revendications des médecins résidents. Elle est composée de représentants des ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,des Finances, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

La commission compte également parmi ses membres de représentants de la DG de la fonction publique ainsi que du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU) et du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP).

SAM