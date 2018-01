Yacine Bendjaballah, Dg de la SNTF : Entrée en service des trains Coradia en mars 2018

La prochaine introduction de nouveaux convois ferroviaires pouvant rouler à une vitesse de 160 km/h, à partir du mois de mars 2018, va permettre de réaliser la liaison Alger-Oran en quatre heures de temps. Ces types de machines sont également prévus pour relier la capitale aux villes de Constantine et d’Annaba.

S’exprimant, hier, sur les ondes de la Radio nationale, le directeur général de la Société nationale des transports ferroviaire (SNTF) signale que les nouvelles dessertes seront assurées par 17 autorails de type Coradia, dont le premier prototype sera réceptionné dans le courant du mois courant.

Un début pour aller vers le TGV ? M. Bendjaballah estime que ce sera au moins «un verrou de cassé» pour aller dans cette voie, même si, reconnaît-il, le TGV nécessite des préalables à mettre en place (passages à niveau, sensibilisation, constructions à proximité de la voie…). C’est un projet ambitieux, mais extrêmement coûteux pour la trésorerie de la compagnie ferroviaire nationale : Rien que pour les 17 nouveaux autorails, il faudra débourser 199 millions d’euros, en vertu d’un contrat signé avec Alstom.

M. Yacine Bendjaballah précise que l’acquisition de nouveaux trains, en même temps que le fait de rénover le parc roulant de son entreprise, devrait permettre de transporter 60 millions de voyageurs et 17 millions de tonnes de fret/an à partir de 2020, période durant laquelle, annonce-t-il, la SNTF prévoit de réaliser son équilibre financier.

En même temps que l’acquisition de ces nouveaux matériels, celui-ci fait savoir que sa société a entrepris la réhabilitation, dans ses ateliers de Sidi Bel Abbès, de 202 voitures, dont six sont déjà entrés en service. Il précise que celles-ci sont dotées chacune d’un maximum de confort, d’un restaurant et de couchettes de 1re et 2e classe, le tout équipé d’un système de climatisation.

Parallèlement, l’invité fait état des travaux de réhabilitation en cours des gares ferroviaires, de la reprise programmée du train de nuit reliant Alger à Oran et de l’inauguration, dans le courant de l’année 2018, de la ligne reliant Alger à l’aéroport Houari-Boumediene.



Déficit budgétaire réduit à 1 milliard de dinars en 2017



Après avoir annoncé que le déficit budgétaire de la SNTF s’est établi à un milliard de dinars en 2017, Bendjaballah a qualifié la situation financière de la société «d’encourageante». «L’actif net de la société, est passé d’une situation négative à une situation positive en 2017 enregistrant un déficit budgétaire estimé à moins d’un milliard de dinars alors qu’il était de 6 milliards de dinars en 2015.

Un redressement, reconnaît le DG, que la SNTF doit surtout au soutien de l’État à travers les avantages accordés par le CNI (Conseil national de l’investissement) mais aussi aux prêts à taux bonifiés et à très longue échéance de remboursement. La SNTF a bénéficié également d’exonération des droits de douanes pour l’acquisition de nouveaux équipements ainsi que d’une exonération fiscale pendant une période de cinq ans après la mise en service des nouveaux trains. Abordant le volet développement et réhabilitation des trains, le même responsable a souligné que la SNTF, qui a subi d’importants dégâts durant la décennie noire, s’est vu injecter, par l’Etat, des enveloppes financières colossales qui commencent à donner leur fruit à travers la réception du premier train 100% made in Algérie, entré en service lundi sur la ligne Oran-Alger. Les services de la SNTF entendent, à travers l’atelier de Sidi Bel Abbès, réhabiliter des trains répondant aux normes internationales et prévoient la réhabilitation de 202 voitures avec une moyenne de 4 voitures/mois qui intégreront progressivement l’ensemble des lignes. En juillet 2015, rappelle-t-on, la SNTF avait commandé à Alstom 17 trains Coradia Polyvalent, des trains équipés des dernières innovations technologiques alliant confort, performance et protection de l’environnement. S’il tient, d’autre part, à démentir toute augmentation des tarifs de transport de voyageurs, M. Bendjaballah explique que les récents réajustements de 10 DA que la SNTF vient de décider, visent à aligner ces derniers par rapport à ceux des transports urbains, précisant qu’ils ne sont appliqués que pour une distance minimale parcourue de 5 km. Toutefois, pour ce qui du nouveau train rapide Coradia, dont la mise en circulation est prévue le 2 mars prochain, le patron de la SNTF a fait savoir que celui-ci fera l’objet d’une tarification appropriée tenant compte des nouveaux services introduits (présence des hôtesses chargées de l’accueil et de l’accompagnement des passagers, repas servis à bord, diffusion des informations relatives aux dessertes, etc.).

Salima Ettouahria