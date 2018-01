Journée de la commune

SIDI-BEL-ABBES

Une feuille de route chargée



Une feuille de route pour une commune nouvelle est élaborée au gré des la rencontre d’orientation nationale qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la 51ème journée nationale de cette entité de base et coïncide à propos avec la promulgation du premier code communal un certain mois de janvier 1967.

Une feuille de route pour s’adapter aux nouvelles exigences de l’étape et à une mutation nationale. Et l’approfondissement d’un concept de décentralisation et la modernisation d’un système de fonctionnement figurent au premier plan dans le message du Président de la République qui accorde une importance particulière à la valorisation du rôle de la commune exhortant leurs représentants à faire preuve d’un esprit d’imagination pour non seulement assurer les missions basiques mais générer des richesses et créer des emplois .Une feuille de route sommant les élus locaux d’être constamment à l’écoute des pulsations de la société pour répondre au mieux aux aspirations et attentes du citoyen.

Grand est l’espoir fondé en ces nouveaux élus, toutes tendances, confondues pour matérialiser ce slogan et donner à la commune son véritable statut, celui de la première entité de l’Etat, de la cellule de base du développement et du pole par excellence de la croissance. Ces représentants locaux doivent faire appel justement à toutes les compétences existantes pour élaborer une stratégie en fonction des spécificités et caractéristiques de leurs circonscriptions et mobiliser les moyens existants à l’effet de faire aboutir leurs projets de promotion sociale et économique.

Confortés par une volonté politique réitérée à propos en cette occasion par le premier magistrat du pays qui a insisté sur l’esprit de l’initiative et d’entreprise et l’approfondissement du concept de la décentralisation ,ces élus sont « libérés »d’une certaine manière pour exécuter leurs programmes d’action et veiller à la préservation des intérêts de leurs communes. Un coup d’envoi est assurément donné à l’animation de la vie locale.



Une grande mutation



Chef-lieu de wilaya depuis le découpage administratif de 1974, pole universitaire à travers ses deux campus de plus de 36000 étudiants, capitale de l’électronique grand public de par l’implantation du complexe de la technologie de pointe, un parc immobilier quadruplé pratiquement à la suite des programmes d’équipements réalisés et une population dépassant les 500.000 habitants, la commune de SIDI-BEL-ABBES a connu une grande mutation pour faire face aujourd’hui à des données nouvelles qui exigent une profonde réorganisation de son système de fonctionnement et une totale implication de ses représentants et de son administration dans la gestion de son territoire et l’exploitation de ses capacités et ressources. Un grand défi est à relever surement pour accompagner cet élan d’investissement opéré par l’Etat rendant attractive la cité de la Mekkerra qui a d’ailleurs pour l’illustration, réceptionné il y a quelques mois seulement le tramway attribuant une touche de modernité à son architecture ou armature car l’introduction de ce moyen de transport a reconfiguré réellement le paysage local après les 14,5 Kms d’aménagement urbain, de plantation d’arbres et d’éclairage public.

Les besoins sont devenus sans cesse croissants pour que leur prise en charge au caractère urgent, nécessite un engagement des élus et une administration efficace pour l’exécution de toutes les taches d’utilité publique et le suivi du programme d’équipement. C’est d’ailleurs sur ce dernier axe, c'est-à-dire une administration fortement encadrée que repose la réussite de l’action de la commune et s’esquisse l’approche de sa nouveauté. Force est toutefois de constater que l’administration communale de SIDI-BEL-ABBES, âpres notamment le départ massif de ses anciens elements, se trouve quelque peu en deçà des normes pour assurer un suivi et veiller au bon fonctionnement des services en dépit de l’élan de modernisation des structures d’Etat civil entre autres. « Effectivement, un sous-encadrement administratif est observé pour rendre notre mission relativement problematique.L’effectif qui dépasse les 1200 travailleurs est marqué par une sous-qualification.Nous envisageons grâce au concours de la tutelle exploiter les opportunités de détachement interne en puisant sur les directions techniques de la wilaya en l’absence du recrutement gelé jusque là… »Nous confie le Président de l’APC qui base sa stratégie sur un redéploiement du personnel .La même détermination semble animer le chef de daïra qui accompagne réellement cette cellule de base qui s’est d’une certaine manière libérée à la suite de la création de deux entreprises chargées du ramassage des ordures et de la gestion urbaine.

Effectivement ,un grand pas a été franchi pour permettre à la commune de se consacrer aux missions de service public, de rentabilisation de son patrimoine au gré d’une remise à niveau de son sommier de consistance et de promotion de l’investissement productif en faisant valoir un esprit de marketing. Du pain sur la planche pour la nouvelle assemblée communale qui doit innover dans son entreprise et de démarquer d’un fonctionnement classique pour être au même diapason d’une vision nationale et attribuer de la résonance à une notion de decentralisation. Une assemblée aussi sommée de se placer au dessus pour être au service du développement de la ville et du citoyen et valoriser au mieux le processus d’équipement et de modernisation réalisé au titre d’un programme national d’investissement.



commune de Redjem Demouche : d’énormes difficultés



A vocation agro-pastorale, la commune de Redjem Demouche est située à 90 kms du sud du chef-lieu éprouve d’énormes difficultés face au déficit de son budget en l’absence de ressources suffisantes à même de renflouer ses caisses. Même le budget de son fonctionnement est annuellement subventionné par l’Etat pour la prise en charge de la masse salariale. Pour celui des équipements, le seul recours reste ces opérations inscrites au titre des plans communaux de développement et du fonds des collectivités locales. Même l’entretien des routes est souvent assuré par les institutions stratégiques implantées à proximité. Une situation vraiment problématique pour compliquer la tache et les missions des nouveaux élus au nombre de onze soumis perpétuellement à une pression face aux besoins sans cesse croissants de la population locale. « On ne peut ignorer les efforts consentis les efforts de l’Etat traduits par la réalisation d’un certain nombre d’infrastructures socio-educatives, culturelle et sportives équipant confortablement notre commune mais on demeure parfois impuissant pour leur simple entretien par manque de ressources. Notre commune, rurale de surcroit est constamment en quête de capacités à rentabiliser … »nous précise le président de l’APC qui toutefois exprime tout son engagement à

aller au bout de l’effort pour valoriser cette circonscription et s’adapter aux nouvelles exigences de l’étape. La réflexion semble être engagée pour susciter les investisseurs potentiels dans le domaine de l’agriculture notamment dans le domaine

agro-alimentaire .Entourée d’une nappe Alfatière consequente, l’assemblée pourrait tabler sur les plantations rustiques (pistachier, amandier et autres) même si l’approche obéit à des considérations d’une stratégie nationale.

A. Bellaha



ORAN

Oued Tlélat recherche sa vocation

Située à 27 Km au sud-est d’Oran, la commune d’Oued Tlélat a vu sa population doubler en l’espace de 6 à 7 ans, passant de 20.210 âmes à plus de 40.000. Parallèlement à cela, les ressources financières de la commune basées principalement sur la fiscalité des activités commerciales tournant autour de 360 millions de Da stagnent depuis quelques années et ont du mal à se faire booster. Et pour cause, l’APC ne dispose pas des instruments réglementaires nécessaires qui lui permettent de rentabiliser ses propres biens,créer de l’emploi et de la croissance. Et pourtant, Oued Tlélat cette commune semi-rurale dispose d’énormes potentialités agricoles et accueille sur son sol, une importante zone d’activités industrielles où le célèbre embouteilleur de la boisson Coca Cola (Castel) et le constructeur automobile français (Renault Production) y ont élu domicile. Tout comme Renault et Castel, les grandes entreprises installées dans cette zone ne versent qu’une petite fiscalité à la commune de Oued Tlélat principalement la TAP (taxe sur l’activité professionnelle). Pour le secrétaire général de la commune M. Hadj Dida LaHouari cette situation doit impérativement changer « Pour le moment la commune arrive tant bien que mal à faire face aux besoins de sa population mais vu les projections de sa croissance démographique dans peu de temps, cela peut s’avérer impossible ans une année ou deux, si la commune ne trouve pas de nouvelles ressources financières. Il faut savoir que les dépenses liées à la consommation de l’éclairage public, supportées par la commune à elles seules, coûtent un budget assez conséquent » assure le responsable, qui souligne que pas moins de 3001 logements sociaux ont été réalisés à Oued Tlelat et 17.000 autres sont en cours d’achèvement pour accueillir la population des relogés du vieux bâti ou des bidonvilles. Cela n’a pas empêché la commune d’appliquer à la «lettre» le programme de modernisation des services d’état civil qui, explique notre interlocuteur, a largement contribué à l’amélioration du quotidien des habitants. Pour les élus locaux, ce grand déséquilibre entre les deux croissances démographiques et économique et qui freine le développement local de la commune, trouvera peut être des réponses dans le futur code la commune étant donné que ces mêmes préoccupations ont déjà été évoquées par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales lors de sa dernière rencontre avec les PAPC et les P/APW et figurent parmi les grands axes définis dans sa feuille de route pour le développement et la modernisation des collectivités locales. Dans cette optique, le premier vice président de l’assemblée communale de Oued Tlélat M.Boudadi Yazid, mise beaucoup sur les modifications qui seront apportées à l’actuel code de la commune ce qui vont permettre, selon lui, au secteur de l’agriculture de foisonner et améliorer le niveau de vie des habitants « La vocation de notre commune est d’bord agricole. Ainsi, nous attendons beaucoup de l’entrée en service de la station d’épuration des eaux usées d’El Karma destinée à l’irrigation des terres agricoles et qui traverse les deux communes Oued Tlélat et Tafraoui. Pas moins de 7400 hectares de terres agricoles principalement des exploitations agricoles collectives et individuelles et même des terrains arrouches , vont être irriguées par ces eaux épurées . Cela va quadrupler la production agricoles en particulier les céréales et les oliviers et par conséquent créer de l’emploi et d’autres activités de transformation, améliorer les revenus des exploitants ect..Malheureusement, cela n’a aucune incidence sur les ressources financières de la commune du moins jusqu’à l’adoption du nouveau code de la commune. Un exemple concret, le périmètre de Toumyate s’étend sur une superficie de prés de 100 hectares de terres agricoles non exploitées appartient à la commune mais le président de l’APC ne peut pas les attribuer aux jeunes désirant investir dans le secteur, cela ne relève pas de ses prérogatives. Tout doit passer par la direction des services agricoles qui eux, doivent se référer aux textes autorisant l’attribution de ces terres à une seule frange de la population. Idem pour les espaces à vocation commerciale créés dans les nouvelles cités dont la gestion relève de l’OPGI et non la commune. Alors que les élus sont mieux placés pour connaître les besoins de la commune » assure M.Boudadi.

Amel Saher