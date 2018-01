Gaz naturel : Sonelgaz veut relever les défis

La croissance substantielle de la demande interne sur le gaz naturel, qui représente un peu plus de 40% de la consommation nationale d’énergie, a induit, ces dernières années, une pression continue en matière d’infrastructures et de financements. Une demande qui ne cesse d’augmenter pour atteindre 75 milliards de m3 en 2030, selon les prévisions, sachant que la production nationale d’électricité dépend à 97%, du gaz naturel. Un défi que le groupe Sonelgaz compte relever pour satisfaire les besoins du marché national, en particulier les ménages, principaux destinataires de cette ressource d’énergie. Aussi, les différents programmes de distribution publique gaz qui constituent pour Sonelgaz, l’un des axes prioritaires «du programme de soutien à la croissance économique et au développement social», ont permis d’atteindre 59% de taux de couverture des besoins exprimés en gaz naturel. Un modèle énergétique, que le groupe Sonelgaz compte consolider et promouvoir à travers l’optimisation et la valorisation du gaz naturel. Dans cette optique, Sonelgaz projette de porter, à 20.000 km, le réseau national de transport de gaz naturel au cours de cette année. C’est ce qu’a déclaré M. Mohamed Arkab, PDG de Sonelgaz, en marge des travaux du 9es Journées de la Société algérienne de gestion du réseau de transport de gaz naturel (GRTG), filiale du groupe Sonelgaz. Pour faire face à cette demande croissante en énergie, notamment en gaz naturel, domestique et industriel, le groupe Sonelgaz aura besoin de près de 200 à 300 milliards de DA/ an pour financer ses projets d'investissement, avait indiqué le PDG du groupe, M. Mohamed Arkab. Aussi, les investissements prévus au titre du programme visant le développement du réseau national d'électricité et de gaz et d’accroissement de la production, entre 2017 et 2027, requièrent des financements estimés à 4.664 milliards de dinars, sauf révision des prévisions. Sonelgaz, qui est intégrée dans le plan de financement prévu par le gouvernement dans le cadre du financement non conventionnel, bénéficiera ainsi des emprunts nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Ces apports financiers, programmés sur une période de 5 ans, devront permettre au groupe de mettre en œuvre sa stratégie en matière d'énergie conventionnelle et d’EnR.

D. Akila