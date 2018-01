REGARD : Tourisme, rattraper le retard

Le constat est clair comme l’eau de roche : en dépit de nombreuses éclaircies dues souvent à l'opiniâtreté de quelques opérateurs touristiques nationaux tant publics que privés, pour lesquels il n'est pas question de baisser les bras face à l'adversité, force est de constater qu'à présent, nous ne sommes pas encore prêts de devenir une destination touristique attitrée. Du moins dans l'immédiat. Pourtant, diriez-vous, ce ne sont pas les nombreux atouts touristiques qui manquent à notre pays. Et de citer, par exemple, des sites et monuments tant naturels qu'historiques, notamment ceux inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, pour étayer cet argument. Or malheureusement, à bien y regarder, ce ne sont pas, aujourd'hui, ces éléments-là qui constituent les facteurs d'attractivité touristique «prioritaires».

Eh oui, nonobstant, bien sûr, toutes les potentialités dont notre pays regorge tant au sud qu'au nord du pays, en tout cas de quoi faire envier des pays moins nantis dans ce domaine-là, il faut savoir que l'attractivité d'une destination touristique, aujourd'hui, repose avant tout et paradoxalement sur d'autres facteurs, en tout cas des facteurs autres que touristiques dans la mesure où ils sont d'ordre sociopolitique et technique plus que d'ordre touristique et culturel proprement dits. Bref, sous cet angle, il faut bien se rendre à cette évidence que nous accusons, dans les domaines de la gestion et de l'exploitation de notre patrimoine historique et archéologique, énormément de retard, précisément dans les deux secteurs que sont le tourisme et l’artisanat et ce, pour au moins deux raisons :

La première, d’ordre politique, est une erreur que les décideurs des années 1960-70, qui croyaient bien faire, devaient absolument éviter de commettre. Mais pouvaient-ils le savoir ? Cette erreur a consisté en l’étatisation de la gestion, pour ne pas dire la fonctionnarisation pure et simple d’un secteur qui, à l’instar du secteur agricole —lui aussi victime de la même erreur—, ne devait surtout pas être fonctionnarisé. Pour bien resituer les faits dans le contexte sociopolitique de l'époque, il faut rappeler que, durant les années 1960-70, les préoccupations se situaient ailleurs, en l'occurrence dans la consolidation sociopolitique de l'indépendance ; et que, de toute façon, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie ne constituaient pas, aux yeux des dirigeants, une priorité à cette époque-là. Pourtant, à titre de comparaison et toutes proportions gardées, prenons seulement le cas de l’ex-URSS où, à la même période et parmi tous les secteurs nationaux d’activité, les seuls à n’avoir pas été fonctionnarisés en totalité étaient ceux du Tourisme et de l’Hôtellerie.

Résultat des courses et nonobstant l’insuffisance des infrastructures touristiques et hôtelières, c’est la qualité du service qui s’en est toujours ressentie et c'est encore le cas présentement. Car jusque-là, en dépit des mesures prises entre temps et qui ont certes contribué à impulser quelque peu le tourisme national, mais sans jamais vraiment le booster durablement, nous n'avons pas encore pris réellement le taureau par les cornes. Ne serait-ce que sous cet angle-là, on ne peut ne pas considérer que nous ayons encore beaucoup de retard à rattraper en matière de tourisme et d'hôtellerie.

Kamel Bouslama