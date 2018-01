Tizi-Ouzou : Sixième anniversaire de la mort de Cherif Kheddam

Six années déjà se sont écoulées depuis la disparition du maestro de la chanson kabyle Cherif Kheddam, survenue le 23 janvier 2012, à paris, des suites d’une longue maladie, laissant derrière lui une œuvre artistique magistrale. Pour commémorer cet anniversaire, la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou organisera vendredi et samedi prochains des journées en évocation sous le thème «quand les voix montantes de la chanson algérienne interprètent Cherif Kheddam» qui se dérouleront au niveau du village natal de l’artiste auteur, compositeur et interprète et à la maison de la culture Mouloud-Mammeri. Pour la journée de vendredi, un recueillement et dépôt de gerbes de fleurs est prévu sur la tombe du défunt au village Boumessaoud, dans la commune d’Imsouhal. Ce recueillement est organisé en collaboration avec la famille de l’artiste et l’association culturelle Cherif-Kheddam. Le lendemain, samedi, le hall de la maison de la culture Mouloud-Mammeri abritera une riche exposition de photographies, discographie et articles de presse autour de la vie et l’œuvre de ce maestro de la chanson amazighe et auteur de célèbres chansons qui sont toutes des hymnes aux thèmes traités par chacune d’entre elles. Au début de l’après- midi de la même journée, des voix montantes de la chanson algérienne animeront un gala artistique à la salle de spectacles du même établissement culturel en hommage à ce grand artiste, auteur de la célèbre chanson «Ldzayer nchallah Atsahloud» (Algérie, tu t’en sortiras) qui est considérée comme un vrai hymne dédié au pays qu’il a toujours aimé et glorifié dans ces chansons. La radio locale de Tizi-Ouzou a, quant à elle, rendu, mardi dernier, un vibrant hommage à l’artiste en rediffusant une longue interview qu’il avait accordée, il y a de cela quelques années, à la radio nationale chaîne II et durant laquelle Dda Cherif Kheddam a évoqué son enfance, son émigration en France, ses débuts dans la chanson et ses rencontres avec les célèbres chanteurs et musiciens de l’époque, comme Missoum, Hachellaf, Eldjamoussi, Slimane Azem, Zerrouki Allaoua et de tant d’autres artistes et producteurs propriétaires de maisons d’éditions en France qui mettaient sur le marché de disques la chanson et musique orientale et nord africaine. La radio locale a également ouvert son antenne pour recueillir des témoignages de chanteurs et artistes ayant connu ce maestro de la chanson algérienne, premier auteur-compositeur à avoir introduit des partitions dans la musique kabyle et à gérer un grand orchestre composé de meilleurs musiciens et d’une célèbre chorale, elle aussi, constituée de belles voix féminines et masculines. Le Virtuose Cherif Kheddam à l’œuvre immortelle a été également un véritable éducateur dans le domaine de la musique, qui a lancé dans la chanson plusieurs générations de chanteurs, dont la diva de la chanson féminine kabyle Nouara, qui lui sont d’ailleurs toujours reconnaissants. Plusieurs chanteurs, actuellement célèbres, à l’instar d’Idir, rappellent, à chaque occasion, le rôle prépondérant qu’a joué le maestro Chrif Kheddam dans la modernisation de la chanson kabyle et l’apparition sur scène de belles voix aussi bien

féminines que masculines tant qu’il avait été toujours cet éducateur jaloux de la réussite de ses élèves en veillant au respect des règles élémentaires de la musique, de l’esthétique et l’attraction des paroles.

Bel. Adrar