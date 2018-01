Institut Cervantès d'Alger : Un Programme culturel riche et varié pour 2018

Accompagné de l'ambassadeur d'Espagne, Son excellence Santiago Cabanas Ansorena, le directeur de l'Institut Cervantès d'Alger, Antonio Gil De Carrasco, a animé, hier, une conférence de presse à Alger, à travers laquelle, il a dévoilé les grandes lignes du programme culturel de l'ambassade d'Espagne en Algérie et l'Institut Cervantès d'Alger pour l'année en cours. Dans son discours de bienvenue, l'ambassadeur d'Espagne, Son excellence Santiago Cabanas Ansorena, a affirmé que cette programmation culturelle de l'Ambassade d'Espagne et de l'Institut Cervantès vise principalement à promouvoir la culture espagnole en Algérie, ainsi qu'à renforcer les échanges culturels sur la base des liens historiques et culturels étroits existants entre les deux pays. Il a rappelé que les activités culturelles organisées par l’Institut Cervantès, en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne à Alger et des organismes algériens, «établissent un programme culturel complet et varié, conférences, présentations, expositions, projections, rencontres, ateliers et concerts», des activités, souligne l’ambassadeur, «qui ambitionnent un vecteur pour l’échange et la connaissance entre deux cultures tellement proches». Ainsi, le nouveau directeur de l’Institut Cervantès d’Alger a indiqué que son organisme prévoit, cette année, un programme riche et varié dans les différents domaines de la culture, notamment la littérature, les arts plastiques, la musique, ainsi que des tables rondes, des participations à des festivals, foires, etc. A propos de musique et arts scéniques, le directeur de l'Institut Cervantès, Antonio Gil De Carrasco, a précisé que l'Institut verra, notamment, l'organisation de plusieurs évènements. A l’instar de la participation de l’Espagne à la sixième édition du festival ECUME du XXe siècle qui est passé il y a quelques jours, l’institut culturel espagnol organisera, en partenariat avec l’AARC, quatre concerts de guitare le 22 et le 23 mars prochain et ce à la Basilique Notre Dame d’Afrique et l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh. Une exposition baptisée «Artisans de la Casbah», et ce au niveau de la galerie d’Art de l’institut culturel espagnol, est programmée du 5 au 28 février prochain. Dans l'optique de préservation du patrimoine et encourager la lecture, des tables rondes et des lectures seront organisées sur la présentation des livres : «L'Algérie et l'Espagne, des ponts à travers l'histoire et Don Quichotte». L'Institut Cervantès d'Alger devrait, par ailleurs, accueillir le mois de Cervantès à travers l'organisation de plusieurs activités culturelles, notamment des visites guidées : «Sur les traces de Cervantès à Alger», suivi d'une exposition permanente sur les gravures de Don Quichotte ainsi que des lectures continues de Don Quichotte, fera-t-il encore remarquer. Dans le volet musique et spectacle, le directeur de l'Institut Cervantès d'Alger a annoncé, encore, que l'Espagne participera, cette année, au Festival Culturel Européen avec la participation de Tatina Garrido. Il a, en outre, précisé que l’Espagne participera au festival de danse contemporaine prévu pour le mois d’avril prochain. A propos de la participation de l'Espagne aux différents festivals et différentes activités culturelles et artistiques, le conférencier a souligné encore que son pays participera, et comme à l’accoutumé, au Festival de la musique symphonique, au Sila, au Fibda, au Feliv, aux festivals de danse, de Jazz, du théâtre et du cinéma. Le programme des activités est publié dans la page facebook du centre culturel espagnol d’Alger.

Sihem Oubraham