GRAND ANGLE : REPRISE

Un nouveau cycle de négociations pour la paix en Syrie s’ouvre aujourd’hui sous l’égide de l’ONU. Il se poursuivra encore demain, vendredi. Sauf que cette fois les représentants du gouvernement et de l’opposition ont été invités à Vienne et non à Genève.

Il semblerait que la raison de ce changement de cieux soit due à un souci logistique. Mais l’essentiel n’est pas là. Il est ailleurs pour De Mistura et ses équipes. Ainsi, l’espoir est que la courte session de travail prévue par le médiateur onusien puisse faire avancer un tant soit peu des négociations à la traine. Et ce, d’autant que cette nouvelle rencontre en terres autrichiennes se tient avant que ne s’ouvre à Sotchi, les 29 et 30 janvier, le Congrès du dialogue national syrien soutenu par Moscou, l’Iran et la Turquie.

Car si les uns et les autres insistent pour dire qu’il n’y a aucune rivalité entre les deux formats, il est certain que chaque partie souhaite garder la main sur ce dossier aux enjeux géostratégiques bien plus importants que n’en disent les alliés des parties au conflit. Du côté du gouvernement syrien, qui a annoncé sa participation à la réunion de Vienne, il est souligné que la réussite des pourparlers de Vienne pourrait avoir un impact direct sur les pourparlers Sotchi. «Sans aucun doute, si les négociations de Vienne réussissent, les pourparlers de Sotchi réussiront aussi», a affirmé le vice-ministre des affaires étrangères syrien. Pourtant pour de nombreux observateurs, les pourparlers organisés par la Russie et soutenus par l’Iran et la Turquie, tant ceux d’Astana que le Congrès du dialogue national syrien de Sotchi, font de l’ombre au processus de Genève dont le calendrier est tributaire désormais de Moscou. Pour preuve, à Vienne et à Sotchi, les participants aborderont les mêmes questions. Il s’agira du volet constitutionnel du programme défini par la Résolution 2254 du Conseil de sécurité, dans le but de rédiger une nouvelle Constitution et d'organiser des élections supervisées par l'ONU en Syrie. Il reste aussi à souligner que le plus important désormais n’est pas de savoir qui de la Russie de Poutine ou de l’ONU pourra mettre un terme au conflit syrien. Il faut juste se dire que l’essentiel est que l’on puisse imposer la solution politique qui permettra de fermer une page douloureuse de l’histoire pour la Syrie.

Nadia K.