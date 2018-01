Syrie : Les combats dans le district d'Afrin inquiètent

Les instances humanitaires de l'ONU ont exprimé mardi leur inquiétude quant aux combats qui se déroulent dans le district syrien d'Afrin, a déclaré lors de sa conférence de presse quotidienne Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. «Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) est profondément préoccupé par les rapports concernant les opérations militaires dans le district d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, près de la frontière syro-turque», a-t-il affirmé.

Selon M. Dujarric, quelque 324.000 personnes, dont 126.000 déplacés, vivraient dans ce district, et un grand nombre de civils auraient été tués par les combats et les bombardements au cours des derniers jours.

«Même si la majorité des bombardements ont été signalés dans les communautés proches de la frontière syro-turque, des frappes aériennes sur la ville d'Afrin et les bourgades des environs ont également été rapportées. Nous avons aussi été informés de tirs d'artillerie transfrontaliers depuis la Syrie vers la Turquie», a-t-il déclaré.

On estime qu'environ 5.000 habitants des communautés frontalières proches du district d'Afrin auraient été déplacés vers des villages des alentours. Quelque 1.000 autres personnes auraient été déplacées vers les environs de la ville d'Alep.

Le 20 janvier, les convois humanitaires transfrontaliers de l'ONU en provenance de Turquie ont été temporairement suspendus en raison de la situation sécuritaire.

«Cela a affecté 123 camions de l'ONU, qui transportaient de la nourriture, des abris et de l'aide sanitaire, destinés à être livrés cette semaine en Syrie», a indiqué

M. Dujarric.

«L'ONU appelle toutes les parties en présence et tous ceux qui exercent une influence sur elles à garantir la protection des civils, et à permettre à tous les partenaires humanitaires d'accéder durablement et sans restriction à cette région pour y apporter une aide vitale à ceux qui en ont besoin», a conclu le porte-parole.

La Turquie a lancé samedi une offensive aérienne et terrestre dans la région d'Afrine, bastion des Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde considérée comme terroriste par Ankara mais soutenue par Washington.



La Russie rejette les accusations américaines



Par ailleurs la Russie a rejeté mardi à l'ONU les nouvelles accusations américaines «à l'emporte-pièces» d'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien et a contre-attaqué en réitérant ses propositions d'un nouveau mécanisme d'enquête international «vraiment indépendant». Lors d'une réunion du Conseil de sécurité organisée au pied levé à sa demande, l'ambassadeur russe aux Nations unies Vassily Nebenzia a estimé que le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson avait formulé des «déclarations à l'emporte-pièces» contre le régime syrien, en faisant porter sur Damas la responsabilité d'une nouvelle attaque chimique présumée contre une enclave rebelle de la Ghouta orientale et «en essayant de compromettre aussi la Russie». «N'est-il pas étrange que cette épisode —qui reste à confirmer— a coïncidé avec la réunion à Paris» sur les armes chimiques, a lancé l'ambassadeur russe. «C'est une étrange coïncidence».

Lors de cette réunion, il a aussi relancé l'idée d'un «nouvel organe international d'enquête» sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, qui viendrait remplacer les experts internationaux du groupe JIM, dont le mandat n'a pu être renouvelé précisément en raison de vetos russes.

De plus, la Russie a fait circuler un projet de résolution préconisant la création de ce nouveau mécanisme qui, contrairement au JIM dont Moscou a contesté pendant des mois la légitimité, serait «vraiment impartial, indépendant, professionnel et crédible». L'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley a cependant immédiatement laissé entendre que la proposition russe n'avait aucune chance d'être adoptée.

«Nous n'accepterons aucune proposition russe qui mine notre capacité à établir la vérité ou qui vienne politiser une enquête indépendante et impartiale», a-t-elle déclaré.

Elle a fait valoir que Moscou avait soutenu le JIM tant que ses enquêteurs pointaient la responsabilité du groupe Etat islamique, mais contesté leurs conclusions quand ils ont désigné la responsabilité du régime syrien.

Ces vifs échanges interviennent alors qu'un nouveau cycle de négociations pour la paix doit se tenir les 25 et 26 janvier à Vienne sous l'égide de l'ONU, juste avant que la Russie ne réunisse un Congrès de dialogue intersyrien les 29 et 30 janvier à Sotchi.