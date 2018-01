Sahara Occidental : L’ONU invite les parties au conflit à des discussions bilatérales

L’émissaire de l’ONU pour le Sahara Occidental, Horst Kohler, va tenir prochainement à Berlin des discussions bilatérales avec les deux parties au conflit et les pays voisins, a annoncé mardi un porte-parole de l’ONU.

Ces consultations se tiendront en janvier et février, a fait savoir l’ONU sans en communiquer une date précise. L’émissaire onusien a «adressé des invitations au Secrétaire général du Front Polisario et au ministre des Affaires étrangères marocain ainsi qu’aux ministres des Affaires étrangères algérien et mauritanien», précise le communiqué de l’ONU.

Les nouvelles consultations sur le Sahara Occidental interviennent dans un contexte de crise, marqué par un regain de tension dans la zone tampon d’Elguergarat, situé entre «le mur des sables» marocain et la frontière mauritanienne.

Le Maroc s’est opposé à l’envoi d’une mission onusienne pour examiner les moyens de résoudre cette crise. Kohler a effectué en octobre dernier sa première tournée dans la région dans l’espoir de relancer les négociations entre les deux parties au conflit. La dernière fois où le Front Polisario et le Maroc se sont installés à la même table de négociations remonte à mars 2012 à Manhasset aux Etats-Unis.

Depuis le processus de paix lancé par l’ONU se trouve dans l’impasse en raison des entraves dressées par le Maroc pour empêcher le règlement du conflit sur la base des principes de la légitimité internationale qui garantissent le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.