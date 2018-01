Dans la LUCARNE : Les relations tendues avec la CAF

Ces jours-ci, notre football semble être au devant de la scène aussi bien nationale qu’internationale. Sur le plan national, le retrait de la délégation de gestion des championnats à la LFP avait fait les «gorges chaudes» d’une actualité sportive peu riche ces derniers temps. D’après les spécialistes, ce coup de force, aussi bien de Zetchi que de son Bureau fédéral, a chamboulé nos compétitions d’élite, jusqu’ici gagné par un calme presque «olympien». Néanmoins, le désaccord entre Zetchi et l’ex-président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a été porté à son paroxysme lorsque ce dernier avait, d’une manière unilatérale, qualifié les joueurs de l’ESS alors que le club était sous l’interdiction de recruter n’étant pas à jour sur le plan financier avec eux. En dépit de cela, Kerbadj avait «mangé du fruit interdit» en les qualifiant contre toute logique. C’était l’erreur de trop aux yeux de Zetchi et son BF. On ne peut faire «deux poids deux mesures», surtout que presque une quarantaine de joueurs étaient concernés par la qualification. De plus, des clubs ont libéré beaucoup de joueurs, mais en procédant au recrutement de leurs remplaçants, ils n’ont pas pu le faire du fait qu’ils sont bloqués par la LFP et la Chambre des règlements des litiges. Aujourd’hui, la FAF n’a pas perdu de temps en conjectures en passant tout de suite à l’attaque et ce en plaçant officiellement le directoire, présidé par le membre fédéral Bahloul, avec l’autre membre du BF, Oumamar et Ali Malek, président de la Ligue du championnat national Amateur. Ce trio va gérer les affaires courantes en attendant l’appel à une Assemblée générale élective durant le mois de février prochain. Là, Kerbadj veut lui aussi faire son bilan avant d’appeler à une AGE dans les meilleurs délais. Ce qui s’apparente, selon les observateurs, à un coup de force qui ne veut pas dire son nom, surtout qu’il est soutenu par les présidents de clubs des Ligues 1 et 2. Ceci dit, le directoire a déjà pris ses fonctions. Ce sera lui qui organisera la 18e journée des Ligues 1 et 2. On espère seulement que tout se passera comme prévu et que le calendrier soit respecté. C’est-à-dire qu’il n’y aura pas de reports de matches inutilement. Sur le plan international, la CAF vient de suspendre le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, pour une période de deux ans après ce qui s’était passé dernièrement au Maroc, et plus précisément le 06 janvier dernier, lorsque celui-ci s’était retiré du Comité d’organisation de la CHAN qui se déroule actuellement au Maroc. Il faut dire que la «grogne» du président de la FAF est venue juste après que la candidature de Bachir Ould Zemirli ne soit pas acceptée par la commission de candidatures de la CAF concernant les quatre postes à pourvoir dans le CE lors de l’AG du 02 février prochain au Maroc. L’instance suprême africaine avait motivé le rejet de la candidature algérienne par le fait qu’elle est arrivée à ses services hors délais. Par conséquent, elle n’était pas acceptable. Ce qui avait accentué les chances du candidat libyen de passer comme «une lettre à la poste». Zetchi, qui était au Maroc, avait montré sa désapprobation au SG de la CAF, l’égyptien Amor Fahmy, fraîchement élu, après le départ du marocain Amrani. Selon certains échos, Zetchi aurait tenu des propos très durs devant le SG de la CAF. Celui-ci, parait-il, va confectionner un rapport des plus salés à l’adresse de Zetchi qui risque d’être suspendu pendant deux ans. Cette décision sera confirmée samedi prochain lors de la réunion du Comité exécutif de la CAF ; Vraiment, on aurait pu éviter de recourir à ce genre de situation si on s’était pris à temps concernant la présentation de la candidature de Ould Zemirli. Il faut dire que notre football n’a pas besoin de mettre la CAF sur son dos. Cela ne travaille nullement les intérêts du football national. On ne peut tourner le dos à la CAF, organe souverain qui gère le football du continent. De plus, il ne faut pas oublier qu’il y a encore les éliminatoires de la CAN2019 prévue au Cameroun. L’Algérie n’est pas encore qualifiée. Tout le monde a une idée sur les «coulisses» et les «méandres» du «jeu à onze» africain. Don’t forget !

Hamid Gharbi