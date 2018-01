USMBA-CSC : déplacement périlleux pour LES constantinois

Cette journée sera scindée sur trois jours : jeudi, vendredi et samedi. Il est certain que le «clou du jour» sera incontestablement le déplacement du leader, le CSC, à Bel Abbès, pour y affronter une équipe de l’USMBA qui aura un besoin pressant de points, surtout après la défalcation par la FIFA de six points. Les poulains de Chérif El Ouazzani doivent impérativement l’emporter s’ils ne veulent pas connaître une fin de saison des plus pénibles du fait que d’autres sanctions attendent les gars de la Mekerra si par malheur les dirigeants ne font pas ce qui leur est demandé de faire. Toutefois, cette confrontation face au leader constantinois ne sera pas de tout repos pour les locaux. Ils risquent même de laisser des «plumes» comme ce fut le cas, récemment, devant les gars du PAC. Chérif El Ouazzani et les siens doivent faire très attention. A Biskra, l’ESS, qui n’est pas sur une courbe ascendante, risque «gros» devant une équipe locale qui ne veut pas «mourir» comme le montre sa dernière victoire, intra-muros, devant le dauphin, la JSSaoura, par la plus petite des marges. Les biskris vont profiter de la mauvaise passe actuelle des sétifiens pour tenter d’engranger un autre succès et quitter, ne serait-ce momentanément, le place de relégables. Cela reste dans les cordes des locaux qui ont le vent en poupe, même si leur défaite, au stade 5-Juillet, devant le MCA (2 à 0) les a refroidis. Le dauphin du CSC, la JSSaoura, aura à effectuer une sortie des plus difficiles à Blida, pour se mesurer à la lanterne rouge, l’USMBlida, qui ne veut pas abdiquer avant terme. Le nul ramené de Tizi Ouzou devant la JSK leur a redonné de l’espoir. C'est-à-dire qu’il y aura un très bon coup à jouer devant leur fidèle public des frères Brakni. Avantage aux locaux, mais… Au stade du 20-Août 55, les présents seront privilégiés par l’affiche du jour qui leur est proposée et qui opposera les nahdistes aux hamraoua. Il est certain que ce sera un match spectaculaire mettant aux prises deux équipes qui pratiquent un beau football, et de plus jouent à fond leurs chances. Il est certain que le NAHD, qui restait sur une bonne victoire, au stade du 5-Juillet, devant l’USMA (2 à 1), va tout faire pour continuer sur sa lancée. Il est évident que l’avantage du terrain aura son importance. Toutefois, il ne faut pas pavoiser avant l’heure du fait que cette formation du MCO joue bien hors de ses bases. Elle l’a montré après déjà 17 journées. Elle est parvenue à plusieurs reprises soit à l’emporter ou obliger l’équipe recevante au partage des points. D’où la difficulté qui attend les sang et or. A Bologhine, le PAC, qui est en net recul, recevra une équipe de la JSK loin d’être dans une très bonne position. Toujours est-il, leur nouveau président, Chérif Mellal, a suffisamment motivé ses joueurs pour réaliser un bon résultat sur le terrain des gars du PAC. Ces derniers ne veulent pas essuyer un autre revers après celui du stade Zabana d’Oran où ils ont cédé devant une très bonne équipe du MCO. Toutefois, les pacistes avaient montré de très belles choses, mais ils ont pêché par manque d’efficacité devant le but adverse. On s’attend à une empoignade très serrée et que la décision se jouera sur des détails. Le reste des rencontres auront lieu ce samedi en début d’après-midi avec quelques chocs assez intéressants, comme le derby entre le MCAlger et le CRB.

Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.