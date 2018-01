M. El Hadi Ould Ali : «Le directoire installé doit convoquer une AGEx le plus tôt possible»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a appelé, mardi à Alger le directoire devant gérer les affaires courantes du football professionnel à convoquer «le plus tôt possible» une assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour l'installation des commissions de candidature et de recours, en vue de l'élection d'un nouveau président à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP).

«Je soutiens la Fédération algérienne de football dans sa démarche qui consiste à retirer la délégation de gestion des affaires courantes du football professionnel à la LFP, une décision totalement légale qui intervient conformément à l’article 20 de la convention qui lie la FAF et la LFP depuis juillet 2011», a déclaré Ould Ali à la presse en marge du tirage au sort des 8es et 1/4 de finale de la Coupe d'Algérie de football, au CIC d'Alger. Lundi, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, avait installé le directoire devant gérer les affaires de la Ligue de football professionnel (LFP), en application de la décision prise dimanche, lors de la réunion du Bureau fédéral, de retirer la délégation de gestion des championnats au conseil d'administration de la LFP. «Il y a eu un problème de coordination et de cohésion entre les deux institutions dans la gestion des affaires courantes de football. Il faut juste signaler que la LFP n'est pas dissoute et les clubs doivent être solidaires avec la FAF, seul et unique représentant du football en Algérie», a-t-il précisé. Pour ce faire, le ministre a appelé les membres du directoire à convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGEX) pour l'installation des commissions de candidature et de recours en vue de l'organisation d'une assemblée élective. «Le directoire doit convoquer une assemblée générale extraordinaire le plus tôt possible pour l'installation, d'abord, des commissions de candidature et de recours. Le président de la FAF est conscient de cette démarche et il va organiser une assemblée générale pour élire le nouveau patron de la LFP. les clubs des Ligues 1 et 2 doivent être solidaires et mobilisés», a dit le ministre. Le directoire est composé d'Amar Bahloul, Larbi Oumamar, membres du Bureau fédéral, et Ali Malek, président de la Ligue nationale du football amateur (LNFA).

Directoire

Les recrues seront qualifiées sous conditions

Le bureau fédéral n’a attendu que vingt-quatre heures avant d’entériner sa décision de retirer au Conseil d’administration de la Ligue de football professionnel, avec effet immédiat, la délégation de gestion des championnats professionnels. Une délégation, menée par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, s’est rendue, en effet, lundi, au siège de la LFP pour appliquer la décision et nommer un directoire qui aura à gérer pour une période déterminée les affaires courantes de la LFP.

Parmi les premières mesures prises par le nouveau directoire, c’est de qualifier la trentaine de joueurs recrutés cet hiver par les clubs interdits de recrutement et qui sont restés bloqués jusqu’ici. En effet, Kheireddine Zetchi a déclaré que l’octroie de licences à l’Entente de Sétif alors que ce club est interdit de recrutement a obligé le « directoire » de la LFP a mettre tous les clubs sur le même pied d’égalité et qualifier ainsi tous les joueurs dont les licences sont suspendues pour les raisons suscitées.

Néanmoins, Kheireddine Zetchi a précisé que cette mesure engagera certaines conditions auxquelles les clubs concernés doivent respecter. Un engagement écrit devait être signé hier à l’issue de la réunion qui a regroupé le président de la FAF et les présidents de clubs.

En effet, les clubs initialement interdits de recrutement doivent épurer leur situation financière d’ici à la fin de la saison sous peine de se voir non seulement infliger une interdiction de recrutement ferme à l’intersaison mais aussi et surtout défalquer trois points lors du prochain exercice.

Par ailleurs, la LFP a décidé d’octroyer une licence à la nouvelle recrue de la JSK, Guitoune, dont la qualification a été suspendue parce que le secrétariat du club kabyle a enregistré sa nouvelle recrue hors délais. Le transfuge du DRBT devrait du coup être aligné à l’occasion du déplacement de la JSK chez le Paradou AC.

Amar B.