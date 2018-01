Tirage au sort des 8e et des 1/4 de finale de la coupe d’Algérie

Le tirage au sort des huitièmes et quarts de finales de la coupe d'Algérie de football seniors, qui s'est déroulé hier au Centre international des conférences de Club-des-Pins (Alger), en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, et du président de la FAF, M. Kheireddine Zetchi, a donné lieu à un beau derby algérois, entre deux spécialistes de la compétition, et de nombreux chocs entre formations de Ligue 1.

En effet, Le Mouloudia d'Alger, qui a le vent en poupe en championnat, sera opposé au tenant du sacre, le CR Belouizdad, pas du tout au meilleur de sa forme. La rencontre aura lieu au stade du 5-Juillet, à en croire les dirigeants du Doyen. Par ailleurs, les caprices de Dame Coupe ont voulu opposer des clubs de l'élite pour le plateau de ce tour des 8es prévu les 2 et 3 février prochain. Ainsi, l'USM Alger, équipe qui a disputé le plus de finales et disposant de huit trophées, ira à Béchar croiser le fer avec la JS Saoura, second du championnat national. Une confrontation au sommet, qui promet. De son côté, l'USM Bel-Abbès, au parcours en dents de scie, cette saison, sera hôte de l'US Biskra, en position de second relégable. D'autre part, l'USM Blida, lanterne rouge du classement de Ligue 1, reçoit la très accrocheuse équipe du DRB Tadjenanet. Une rencontre assez équilibrée, ouverte à tous les pronostics. Le CRB Dar El-Beida, club de division amateur, accueille la JS Kabylie, un géant du continent qui bat de l'aile, ces dernier temps, en championnat. Tandis que le cendrillon MC El-Bayadh ira à Aïn M'lila se mesurer au leader de la Ligue 2, à savoir l'ASAM, un duel opposera à Guelma les deux autres petites formations de la compétition, IRB Belkheir et CR Zaouia. Pour rappel, le premier tiré reçoit, à condition de disposer d'un stade d'une capacité de 8.000 places, pour les huitièmes de finale, et de 20.000 places, pour les quarts.

Rédha M.

Programme des matches

8e de finale

1 - (D1) MC Alger - CR Belouizdad (D1)

2 - (D2) AS Aïn M'lila - MC El-Bayadh (D5)

3 - (D1) USM Blida - DRB Tadjenanet (D1)

4 - (D3) CRB Dar El-Beida - JS Kabylie (D1)

5 - (D2) MO Béjaïa - MC Oran (D1)

6 - (D1) JS Saoura - USM Alger (D1)

7 - (D5) IRB Belkheir - CR Zaouia (D5)

8 - (D1) USM Bel-Abbès - US Biskra (D1)

1/4 de finale

Vainqueur 8 - Vainqueur 6

Vainqueur 1 - Vainqueur 5

Vainqueur 7 - Vainqueur 2

Vainqueur 4 - Vainqueur 3