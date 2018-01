COMMENTAIRE : Retour aux fondamentaux

Représentant le Président Bouteflika aux travaux du Forum économique mondial de Davos, M. Messahel prendra part, en sa qualité de paneliste, à une session dédiée à l’examen de la situation en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, qui mettra l’accent sur les principaux défis auxquels est confrontée cette région. Si le monde est interdépendant, il existe, effectivement, des ensembles régionaux où on trouve des marchés communs et des mécanismes attractifs pour le travail et le capital qui favorisent ces régions. Qu’en est-il de la rive sud de la Méditerranée, dont la construction, qui semble logique, naturelle, tant les paramètres anthropologiques fonctionnent comme unité, reste pour l’instant un projet non seulement inachevé mais contrecarré par des visions d’un autre siècle ? En début de semaine, Messahel a reçu le SG de l’UMA, M. Taieb Baccouche. Ce dernier a déclaré avoir échangé les vues sur cette question qui nécessite de promouvoir l’action maghrébine commune. Les déclarations de bonnes intentions ne manquent pas, mais elles butent sur la réalité du terrain. Comment construire une union quand l’un de ses membres perpétue, dans cette même zone, un système colonial, le dernier d’Afrique et survivance de rapports de domination imposés à l’Afrique par l’Europe ? Faut-il rappeler qu’il y a presque trente ans, les dirigeants du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de la Mauritanie se sont retrouvés à Marrakech pour signer le Traité constitutif de l’UMA sur la base d’un principe : la lutte pour l’indépendance. Un fait historique qui découle de cette réunion tenue à Tanger entre l’Istiqlal, le FLN et le néo-Destour en 1958. «Nous, les représentants des mouvements de libération nationale de Tunisie, d’Algérie et du Maroc, proclamons solennellement notre foi en l’unité du Maghreb et notre volonté de la réaliser dès que les conditions s’y prêteront». Plus tard, en 1988, ce vœu prendra forme à Zeralda. Comment construire une union qui porte en elle les germes de l’explosion, non seulement à cause de ce fait colonial (critère au demeurant fondamental) mais également parce que ce rêve d’un espace commun est mis à mal par une asymétrie, où les économies qui sont -si elles sont appuyées par une réelle volonté politique complémentaire- piégées par la pratique du siphonage, aux frontières, de nos produits finis et semi-finis, souvent acquis en monnaie forte et soutenus sur notre marché interne, de l’activité de narco- trafiquants qui placent le royaume voisin à la tête des 1ers producteurs et exportateurs de drogue, de la présence de groupes terroristes et, enfin, par l’intervention pernicieuse et sournoise de pays tiers intéressés de commercer avec des pays et non avec un bloc économique ? Les échanges commerciaux au sein des États membres de l’UMA sont les plus faibles sur le continent africain, car ne dépassant pas les 5%, quand les échanges commerciaux entre les pays du Maghreb, séparément, et l’Union européenne dépassent les 90%.

Mohamed Koursi