Insertion des catégories vulnérables : Mme Eddalia expose à Tunis les efforts de l’état algérien

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a présenté, lundi à Tunis, les efforts consentis par l’Etat algérien pour l’insertion des catégories vulnérables, à travers l’éducation, l’enseignement et la formation, a indiqué un communiqué de son département. En visite de travail en Tunisie, Mme Eddalia a examiné, lors d’un entretien avec le ministre tunisien des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, «les dossiers de la coopération et du renforcement de la coordination entre les deux secteurs et présenté l’expérience algérienne en matière de prise en charge des catégories vulnérables et de lutte contre la pauvreté et la marginalisation», ajoute la même source. Dans ce contexte, la ministre a mis en avant «les efforts consentis par l’Etat algérien en matière d’insertion des catégories vulnérables, à travers l’éducation, l’enseignement et la formation ainsi que les dispositifs d’emploi et de micro-crédits». (APS)