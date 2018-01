MDN : 9 éléments de soutien arrêtés à batna

«Un détachement combiné de l’Armée Nationale Populaire a arrêté, le 22 janvier 2018, neuf éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna/5e RM, tandis qu’un autre détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la sûreté nationale, a découvert à Skikda/5e RM une casemate contenant des outils et des produits chimiques utilisés dans la confection d’explosifs, ainsi que divers autres objets», a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, quatre contrebandiers et saisi un camion chargé de 1,75 tonne de denrées alimentaires et 12.000 litres d’huile de table.



Reddition d’un terroriste à Tamanrasset



Un terroriste s'est rendu aux autorités militaires et une importante quantité d'armes a été récupérée hier après-midi à Tamanrasset, grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire).

Il s'agit de A. Sidi Mohamed alias Abou Ali, qui a rallié les groupes terroristes en 2008», précise le communiqué. A cet effet, il a été procédé à la récupération d' «un véhicule tout-terrain aménagé d'une base de tirs. (APS)