La ministre de la Police et de la Sécurité publique du Lesotho : Haut niveau de professionnalisme de la police algérienne

La ministre de la Police et de la Sécurité publique du Royaume du Lesotho, Mme Mampho Mokhele, a salué hier le professionnalisme de la police algérienne dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes, qualifiant ce corps d’«acquis important pour garantir la sécurité du citoyen et la protection de ses biens», a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Mme Mokhele a souligné que le «niveau du Groupement des opérations spéciales de la police (GOSP) reflète le professionnalisme atteint par la police algérienne», estimant que ce corps de sécurité constituait un «acquis important pour garantir la sécurité du citoyen et la protection de ses biens», a précisé le communiqué.

La ministre de la Police du Lesotho a mis l’accent sur l’importance du renforcement de la coopération entre la police des deux pays, exprimant le souhait de pouvoir bénéficier de l’expérience de la police algérienne dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes.

Durant sa visite au siège du GOSP à Alger, Mme Mokhele a souligné le «rôle efficient du groupement en termes de performance, d’entraînement, de formation et d’opérationnalité face au crime organisé, conforté en cela par des équipements technologiques sophistiqués», indique-t-on de même source. (APS)