Reconnaissance de l’État Palestinien : La Belgique favorable à un consensus européen large

Le Premier ministre belge, Charles Michel, s'est dit hier favorable à la reconnaissance de l'État de Palestine, soulignant toutefois que cette reconnaissance est subordonnée à la formation d'un «consensus européen large» autour de la question. «Dès lors qu'il y aurait un groupe significatif de pays et cette idée d'un consensus large, alors on pourrait effectivement essayer d'avoir un effet», a-t-il déclaré, à l'issue de sa rencontre avec le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Selon Charles Michel, «le Parlement fédéral belge a donné mandat au gouvernement pour apprécier le moment au cours duquel il sera utile de faire un pas en avant en direction de la paix et de la stabilité». En plus de «l'action politique de la reconnaissance» de l'État de Palestine, Charles Michel a plaidé pour la poursuite du travail entamé pour l'établissement d'un accord d'association entre l'UE et l'Autorité palestinienne. «Nous soutenons les efforts pour progresser dans le cadre d'un accord d'association», a-t-il affirmé, préconisant «plus de fermeté européenne» en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Le Premier ministre belge a estimé que «l'UE doit avoir l'ambition de jouer un rôle plus engagé» pour résoudre le conflit israélo-palestinien. En visite au siège des institutions européennes à Bruxelles, Mahmoud Abbas a exhorté lundi l'UE et ses États membres à «reconnaître l'État de Palestine», assurant que cette reconnaissance ne constituera «pas un obstacle» au processus de paix au Proche-Orient. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est contentée de réitérer l'attachement de l'UE à la solution à deux États dans les frontières de 1967, avec El-Qods comme capitale partagée. (APS)