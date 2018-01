Conférence au Conseil de la Nation : EL-QODS, QUEL AVENIR ?

La question palestinienne a été à l’honneur, hier au Conseil de la nation, qui a abrité une conférence sur le thème : «El- Qods, entre les résolutions onusiennes et la décision du Président américain, quel avenir ?» La conférence a été animée par M. Abdelhamid Merouane, président d’honneur de l’Union des architectes palestiniens, ex-président de la Fédération internationale des architectes, diplomate ayant déjà occupé le poste de conseiller du défunt président Yasser Arafat et également de son successeur Mahmoud Abbas, actuel ambassadeur de Palestine en Grèce et représentant de son pays à l’ONU.

S’exprimant devant une assistance ayant réuni le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, des membres du gouvernement et plusieurs sénateurs, le conférencier a tenu à mettre en exergue, d’entrée, le soutien inconditionnel de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne.

«D’autres pays étaient allés jusqu'à monnayer leur soutien pour la Palestine, cela n’a jamais été le cas pour l’Algérie», a indiqué M. Merouane, affirmant qu’il connaît parfaitement l’Algérie où il a vécu, dit-il, une trentaine d’années. Il enchaîne en rappelant quelques-un des moments phare ayant marqué l’engagement de l’Algérie, peuple et dirigeants, en faveur de la cause palestinienne. En la matière, il en tire d’ailleurs toute une fierté, du fait qu’Alger a eu à abriter plusieurs des congrès du Conseil national palestinien (CNP), dont le plus en vue est sa réunion de novembre 1988 où les travaux ont été couronnés par la proclamation de la création de l’État palestinien, aussitôt reconnu par l’Algérie. «L’Algérie a été en effet le premier pays à reconnaître l’État de Palestine. C’est un partenaire de conviction», appuie le conférencier. Dans la même optique, il a rendu un vibrant hommage au Président Abdelaziz Bouteflika, pour sa contribution en faveur de la cause palestinienne, autant en qualité de Chef d’État ou du temps où il était ministre des Affaires étrangères. M. Abdelhamid Merouane a en effet rappelé l’histoire de l’Assemblée générale de l’ONU du 13 novembre 1974, présidée par M. Bouteflika et durant laquelle il a invité le défunt Yasser Arafat à prononcer un discours historique. «Nous attendons de l’Algérie à poursuivre ses efforts en faveur de la cause palestinienne», affirme M. Mérouane, qui a émis le vœu de voir l’Algérie s’impliquer dans la réconciliation des différents entités politiques de la Palestine, particulièrement entre les deux mouvements Fatah et Hamas. Sur un autre volet, et s’agissant la décision de Donald Trump de reconnaître de manière unilatérale El-Qods comme capitale d’Israël, faisant fi de la légalité internationale, le conférencier ira jusqu'à se demander s’il y a lieu de remercier le locataire de la Maison-Blanche, pour avoir, sans doute a son insu, remis la question palestinienne au devant de l’actualité internationale.

«Doit-on remercier Trump ?» s’interroge-t-il, rappelant qu’avant sa décision qui a soulevé un tollé de condamnations et d’indignations dans plusieurs capitales du monde, la question palestinienne était «comme remise au congélateur», dit M. Merouane. Pour lui, la décision du Président des USA a eu pour effet d’enclencher «la bataille d’El-Qods, en recourant à tout les outils devant favoriser son triomphe contre l’entité sioniste». Comme outils, il cite, notamment, les quelque 705 résolutions de l’ONU et 83 autres décisions de son Conseil de sécurité, toutes validées en faveur de la cause de la Palestine. Toutes ces décisions, dont certaines ont été même approuvées par les USA, comme l’a fait observer le conférencier, souffrent d’un défaut d’application. Du coup, «la bataille d’El-Qods» recommande d’agir, appuie-t-il, en faveur d’une dynamique d’application de toutes ces résolutions.

L’autre bataille à mener, ajoute-t-il, est celle de voir la Palestine adhérer au sein des organisations internationales, au nombre de 522. Une adhésion qui pourrait largement servir la cause palestinienne, appuie-t-il, non sans faire part du durcissement de l’intifadha contre l’occupant sioniste.

Karim Aoudia