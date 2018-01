M. Temmar l’a annoncé : réaménagement des quartiers Belouizdad et el Hamma

Les quartiers Belouizdad (ex-Belcourt) et El Hamma d’Alger et leurs façades maritimes feront l’objet d’une vaste opération de réaménagement au titre d’un projet-pilote que le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville veille à finaliser, a annoncé hier le ministre du secteur, Abdelwahid Temmar.

Dans une déclaration à l’APS, à l’issue de l’audience accordée à la chef de l’unité Etats arabes au Centre du patrimoine mondial de l’Unesco, Nada Al Hassan, M. Temmar a indiqué que cette opération, première du genre, vise à donner une nouvelle touche esthétique aux deux quartiers qui s’étendent sur une superficie de près de 10 ha», sans toutefois avancer une date précise pour le lancement des travaux. Ledit projet permettra, selon lui, de restaurer le tissu urbain au niveau de Belouizdad et El Hamma et de construire de nouveaux immeubles, en sus de l’aménagament d’espaces verts.

M. Temmar a affirmé qu’en cas de succès de ce projet devant être réalisé avec la participation des autorités locales de la wilaya d’Alger, l’expérience sera généralisée à d’autres régions du pays». (APS)



LPA

Les conditions d’éligibilité à l’aide de l’Etat fixées par un décret



Les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement promotionnel aidé (LPA), a été fixé à 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou égal à quatre fois (4) le salaire national minimum garanti, selon un décret exécutif publié dans le dernier numéro du journal officiel. «Pour l’acquisition d’un logement promotionnel aidé (LPA), l’aide frontale octroyée par l’Etat est de 700.000 DA lorsque le revenu est inférieur ou égal à quatre fois (4) le salaire national minimum garanti», stipule le décret . Les conditions et les modalités financières ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé sont définis par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat, précise le décret. Ainsi, ce décret fixe les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans les zones définies du Sud et des Hauts-plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide. Il est indiqué dans ce cadre que ce décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n 10-235 du 5 octobre 2010. Pour l’application des dispositions du ce décret, sont désignés par logement collectif ou individuel réalisé sous forme groupés: logement promotionnel aidé (LPA) qui est un logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé, en collectif ou en individuel sous forme groupée destiné à des postulants éligibles à l’aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions de ce décret. Il est également précisé que le logement individuel sous forme groupée ne peut être réalisé que dans des zones des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, tel que défini par le ministre chargé de l’habitat, la réalisation du logement promotionnel aidé, est soumise à des spécificités techniques qui sont définies par arrêté du ministre de l’habitat de l’Urbanisme et de la Ville. Concernant le logement destiné à la location-vente, il est défini comme «un logement neuf réalisé dans le cadre des dispositions du décret exécutif n 01-105 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements». Quant au logement rural, il n’y a pas eu de changements dans les modalités d’octroi de l’aide de l’Etat. (APS)