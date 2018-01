réseau des journalistes algériens pour la promotion de l’enfance : Une contribution précieuse

La déléguée nationale à la protection de l’enfance, Mme Meriem Cherfi, a procédé, hier à Alger, à l’installation officielle des 24 membres du « Réseau des journalistes algériens pour la promotion de l’enfance ».

La proposition portant création de ce réseau « ami de l’enfance » a été formulée par l’ensemble des journalistes issus de différents supports médiatiques qui ont pris part, en décembre dernier, au cycle de formation sur la protection de l’enfance, organisé par l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE), en collaboration avec l’Organisation de la réforme pénale dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord et l’appui de l’ambassade du Royaume-Uni.

Intervenant en marge de cette cérémonie, Mme Cherfi a exprimé sa satisfaction quant à la création de ce « Réseau de journalistes algériens » qui se sont engagés, de leur propre gré, à apporter leur précieuse contribution, à l’effet d’assurer une meilleure protection aux enfants de l’Algérie.

« Le souhait pour la création de ce réseau pour la promotion de l’enfance a été émis par les journalistes », a lancé avec fierté Mme Cherfi. Pour cette dernière, cette initiative vient confirmer le niveau de maturité de la presse algérienne, précisant que les portes de l’Organe qu’elle préside sont ouvertes à toutes les propositions visant à assurer une meilleure protection et garantir la promotion de l’enfance.

Selon Mme Cherfi, ce réseau, qui sera chapeauté par l’ONPPE, est composé essentiellement de journalistes qui ont suivi précédemment un cycle de formation visant à améliorer davantage leurs connaissances dans le domaine de la protection de l’enfance.

Poursuivant ses propos, Mme Cherfi a mis en exergue le rôle des médias, qui représentent le 4e pouvoir, dans la promotion des droits de l’enfant, précisant que les médias, que ce soit dans le domaine de l’audiovisuel ou de la presse écrite, constituent un important vecteur pour véhiculer la culture des droits de l’enfant dans la société.

Dans ce sillage, Mme Cherfi a fait savoir que ce réseau de journalistes, spécialisé dans les questions liées à l’enfance, est le premier du genre dans ce domaine, estimant que « les médias représentent une véritable force de proposition dans la prise en charge des différents problèmes dont les enfants peuvent être victimes ».

Soulignant l’importance de la communication dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, la présidente de l’ONPPE a émis son souhait d’élargir ce réseau pour accueillir plus de journalistes et de correspondants à travers l’ensemble du territoire national et ce, dans l’intérêt de l’enfance.



Lancement prochain du numéro vert pour signaler les cas d’atteinte aux enfants



Evoquant la nécessité de donner aux enfants les moyens d’exprimer leurs propres opinions, Mme la déléguée a annoncé le projet en cours d’étude de création d’une chaîne dédiée à l’enfance, relevant au passage le manque flagrant d’émissions pour enfants.

Au cours de cette rencontre, l’ensemble des journalistes ont visité la cellule d’écoute de l’organe, un mécanisme qui vise à garantir une protection à l’enfance. Selon Mme Cherfi, « cette cellule sera composée d’une équipe pluridisciplinaire formée de psychologues, de sociologues et de juristes capables d’intervenir en temps opportun, contre toutes formes de violences aux enfants ».

Elle a, à ce propos, annoncé « le lancement, très prochainement, du numéro vert, pour le signalement des cas d’atteinte à l’intégrité morale et physique de l’enfant, de violences faites aux enfants ».

« Les signalements seront traités dans l’immédiat et orientés selon les cas vers les services du milieu ouvert ou le juge des mineurs », a expliqué Mme Cherfi.

Il est à noter que le Réseau de journalistes algériens s’est fixé comme objectif de placer l’intérêt supérieur de l’enfant au-dessus de toute considération et à véhiculer la culture des droits de l’enfant dans la société.

Pour concrétiser ses objectifs et les mettre en pratique, une rencontre des différents membres du Réseau avec la présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance sera programmée au cours du mois de février en vue d’établir une feuille de route pour l’année 2018.

Kamélia Hadjib