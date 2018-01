NOTRE FORUM DE LA MÉMOIRE : Lamine Debaghine, une figure particulière

«N’oubliez pas, Mesdames et Messieurs, l’Algérie est une Nation. Elle a été une Nation et a été souveraine. Seule l’agression de 1830 lui a fait perdre sa souveraineté. On a trop tendance à l’oublier. Par exemple, l’affirmation répétée à tous les instants, aussi bien par le gouvernement que par les membres, même de cette Assemblée, que l’Algérie constitue, tantôt une partie intégrante de la France, tantôt trois départements français, tantôt comme on vient de le dire une collectivité territoriale de la République française, est une affirmation unilatérale, dénuée de tout fondement (...).» Extrait du discours de Mohamed Lamine Debaghine, prononcé le 20 août 1947, à la tribune de l’Assemblée nationale française, pour dénoncer la domination coloniale, et l’idéologie coloniale qui contestait l’existence d'une nation algérienne. Un document historique qui mérite une place dans le manuel scolaire.

Mais qui est donc cet homme à la plume aussi belle et au verbe aussi franc ? Qui est donc cet intellectuel qui a su trouver les mots pour s’insurger, devant les députés français qui s’étaient donné le droit de légiférer sur des questions propres à l'avenir de l’Algérie, contre toutes les théories coloniales ? Cet homme, c’est le docteur Mohammed Lamine Debaghine, qui avait su rappeler la réalité de la nation algérienne. Une nation en droit de revendiquer sa libération du joug colonial. Hier, au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, Saïd Chibane, Abdelmadjid Chikhi, et d’autres moudjahidine ont appelé le ministère de l’Éducation nationale à introduire le discours de Mohamed Lamine Debaghine dans le manuel scolaire. Car ce texte reste une référence littéraire et historique. Né le 24 janvier 1917, et décédé le 20 janvier 2003, Mohamed Lamine Debaghine est une figure emblématique du mouvement national. Son parcours héroïque a été revisité, hier, par Rachid Khettab, chercheur sur l’histoire du Mouvement national et auteur de deux ouvrages, les Frères et compagnons et les Amis des frères sur les soutiens étrangers à la Révolution algérienne. Le conférencier a qualifié cette personnalité historique de particulière. Premier ministre des Affaires étrangères, poste qu’il a occupé au premier GPRA, ce médecin, qui a choisi la ville d’El-Eulma pour ouvrir un cabinet médical ouvert aux démunis et nécessiteux, a consacré sa jeunesse au combat libérateur. Il a été le premier intellectuel à adhérer au PPA, un parti qu’il a eu à gérer dans la clandestinité après sa dissolution et l’arrestation de Messali El-Hadj, tout en restant fidèle aux idées du Zaïm. Cependant, les deux hommes ne seront pas d’accord sur un grand nombre de questions. Et parce qu’il croyait dur comme fer à l’adage qui dit que «l’ennemi de mon ennemi est mon ami», Debaghine voulait s’allier au 4e Reich, pour contrer la France coloniale. Proposition rejetée catégoriquement par Messali El-Hadj. Autre fait marquant de moudjahid, c’est la rédaction, en coordination avec Ferhat Abbes, du Manifeste du peuple algérien, après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942. L’histoire retiendra que ce texte d’une teneur indépendantiste rédigé en pleine Seconde Guerre mondiale dénonce l’occupation. Le texte qui évoque : «La colonisation de l’Algérie par la France, héritière pourtant des principes de 1789, dure depuis plus d’un siècle. Cette colonisation «démocratique» a pu évoluer librement, sans entrave, depuis au moins 70 ans. L’expérience a été longue. Elle suffit pour juger l’œuvre à ses résultats.», a été longtemps attribué à Ferhat Abbas, mais est en fait l’œuvre de Mohamed Lamine Debaghine. Selon le conférencier, le président de l’UDMA s’était chargé de le peaufiner. Plus tard, après la décision de Messali El-Hadj de participer aux élections législatives du 10 novembre 1946, Mohammed Lamine Debaghine, qui y s’était opposé, a fini par participer et s’était présenté dans le département de Constantine sous des listes «Pour le Triomphe des Libertés Démocratiques». Avec trois autres militants, ils réussiront cet examen de suffrage. Ils écriront en lettres d’or, ce passage à l’Assemblée française. Et justement, le 20 août 1947, les députés du MTLD, qui contestaient le droit d’une Assemblée française à légiférer sur des questions propres à l'avenir de l’Algérie, ils interviendront à tour de rôle pour dénoncer la domination coloniale. L’intervention brillante de Mohammed Lamine Debaghine, dirigée contre l’idéologie coloniale qui contestait l’existence d'une nation algérienne, restera gravée sur les pages de l’histoire du mouvement national. Selon le témoignage d’un moudjahid, présent au Forum, c’est le docteur Debaghine, qui était chargé de la visite médicale des candidats à l’adhésion à l’OS. Après son désaccord avec Messali El-Hadj, il se retire des activités politiques et se consacre à sa vocation de médecin. Après le déclenchement du premier Novembre, il refuse l’offre des artisans de la Révolution. Cependant, il n’échappera pas la vague d’arrestations visant les militants. À sa sortie, il reprendra contact avec le FLN. En septembre 1958, il devient le premier ministre des Affaires étrangères du GPRA. Après l’indépendance, il préfère se retirer définitivement de la scène politique. Il s’installera à El-Eulma. Il sera rappelé à Dieu le 20 janvier 2003. Son cabinet médical a été transformé en mosquée. Selon Mohamed Tahar Dilmi, le habitants de la ville d’El-Eulma, qui ont connu le docteur, viennent se recueillir sur la tombe du défunt, et ce depuis 15 ans.

Nora Chergui